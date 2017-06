Begegnungsstätte für Senioren empfohlen Au am Rhein (HH) - Soziale Kontakte ermöglichen und beleben, ist einer der Wünsche, die bei der Umfrage am häufigsten genannt wurde, die vor einigen Wochen in Au am Rhein unter Einwohnern im Rentenalter durchgeführt wurde. Beschäftigung in und mit Gärten kam ebenfalls oft vor, sportliche Betätigung und kulturelle Aktivitäten gleichfalls. Die Ergebnisse der auf Initiative des Seniorenbeirats erfolgten Befragung wurden am Freitag bei einer Veranstaltung im Vereinsraum in der Rheinauhalle öffentlich vorgestellt. Sie wurden von jenen Studentinnen der Fachhochschule Pforzheim präsentiert, die auch die Umfrage konzipiert hatten. Eine "zentrale Empfehlung" ihres Fazits war die Schaffung einer Begegnungsstätte. Die Erhebung und ihre Auswertung war unter dem Titel "Mehr (er)leben in Au am Rhein" eine Projektarbeit im Studienzweig Marktforschung und Marketing unter der Leitung von Professor Konrad Zerr. Die Umfrage könne nicht als repräsentativ angesehen werden, erklärte Zerr. Tatsächlich teilgenommen haben 102 Personen im Alter ab 65 Jahren, von denen sich 63 Prozent als "rüstig aktiv" einschätzten. Zur Kategorie "rüstig, nicht aktiv" zählten sich 18 Prozent, 14 Prozent gaben an, "eingeschränkt aktiv" zu sein, fünf Prozent kreuzten "eingeschränkt, nicht aktiv" an. Insgesamt leben in Au am Rhein 680 Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. Gemäß dem von Konrad Roth und Waldemar Epple im Namen des Seniorenbeirats formulierten Projektauftrag sollten aus der Umfrage Vorschläge resultieren, wie im Hinblick auf die "Generation 65 plus" die Infrastruktur der Gemeinde verbessert und welche neuen Angebote geschaffen werden sollten. Zu den Wünschen gehörten im Bereich "Soziales" Ausflüge, auch solche, die nur einen halben Tag dauern, Netzwerke zur gegenseitigen Hilfe, ein Informationsnetz unter Angehörigen, etwa, um Fahrgemeinschaften abzusprechen. Manche der Befragten hätten zugegeben, Hemmungen zu haben, alleine irgendwohin zu gehen. Gewünscht worden sei, an Aktivitäten "unkompliziert" teilnehmen zu können. Zum Thema "Garten" gaben die Studentinnen Tipps wie etwa Seminare zu rückenfreundlichen Arbeitsmethoden oder Pflanzen als Naturapotheke. Offene Gärten und ein Gartenwettbewerb waren weitere Anregungen. Auf dem Feld des Sports wurde empfohlen, die Angebote der Vereine zu verbessern und zu differenzieren. Ein Punkt wäre zum Beispiel, Betätigungen in die Sparten "mit Rollator" und "ohne Rollator" zu teilen. Andere Ideen waren ein Tanzcafé oder Yoga im Liegen. Unter dem Stichwort "Kultur" reichten die Vorschläge von Handy- und Computerkursen über Besichtigungen und Konzertbesuche bis zu Ausflügen in die nähere Umgebung. Wie die Studentinnen ferner berichteten, sei "sehr oft bemängelt" worden, dass es nur wenige Einkaufsmöglichkeiten im Ort gebe und dass die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln "nicht gerade ideal" sei. Der Präsentation schloss sich ein Meinungsaustausch mit den rund zwei Dutzend Zuhörern an, die sich zur Veranstaltung eingefunden hatten. Fragen gab es kaum, aber viel Lob. Roth nannte die Arbeit "hervorragend", die Vorsitzende des Kreisseniorenrats, Marianne Fischer, gratulierte den jungen Damen zu einem "großartigen" Werk. Aus dem Publikum kamen "große" Komplimente. Bürgermeisterin Veronika Laukart freute sich, "eine super Grundlage" für die Teilnahme der Gemeinde am Ideenwettbewerb "Quartier 2020" (wir berichteten) in die Hände bekommen zu haben. Sie wolle das Papier aber auf Familie und Jugend ausweiten, es als Anleitung für den gesamten Ort verstehen. Wie Beiratssprecher Roth mitteilte, verzichten die Autorinnen und ihr Professor auf ein Copyright. Die Arbeit könne deshalb nicht nur für Au am Rhein, sondern auch für andere Kommunen frei zugänglich gemacht werden. Mit Bürgermeisterin Laukart sei vereinbart worden, sie auf die Internetseite der Gemeinde zu stellen. In der nächsten Phase werde man mit dem Seniorenbeirat und dem Gemeinderat über die Umsetzung beraten. In zwei bis fünf Jahren sollte man sehen können, was realisiert wurde und was vielleicht auch wieder im Sand verlaufen sei, gab sich Roth pragmatisch. Zu der "zentralen Empfehlung" einer Begegnungsstätte gab Laukart auf Nachfrage unserer Zeitung zu verstehen, dass es dazu bereits Ideen gebe, aber noch keine, die man verkünden könnte.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Kifaz erweitert Spektrum Bühl (efi) - Das städtische Kinder- und Familienzentrum (Kifaz), im Oktober 2000 eröffnet, stellt sich als Mehrgenerationenhaus auf. Die Weichen dafür sind gestellt. Seit März liegt die Förderzusage für das Bundesprogramm "Mehrgenerationenhaus" vor (Foto: Kifaz). » Weitersagen (efi) - Das städtische Kinder- und Familienzentrum (Kifaz), im Oktober 2000 eröffnet, stellt sich als Mehrgenerationenhaus auf. Die Weichen dafür sind gestellt. Seit März liegt die Förderzusage für das Bundesprogramm "Mehrgenerationenhaus" vor (Foto: Kifaz). » - Mehr Baden-Baden

"Angelique" heißt die schönste Tulpe Baden-Baden (red) - Strahlender Sonnenschein beim Tulpenfest am Freitag: Im Rahmen eines stimmungsvollen Programms waren die Besucher im Dahliengarten dazu aufgerufen, die schönste Tulpe zu küren. Die Nase vorn hatte dabei "Angelique" (Foto: Brüning). » Weitersagen (red) - Strahlender Sonnenschein beim Tulpenfest am Freitag: Im Rahmen eines stimmungsvollen Programms waren die Besucher im Dahliengarten dazu aufgerufen, die schönste Tulpe zu küren. Die Nase vorn hatte dabei "Angelique" (Foto: Brüning). » - Mehr