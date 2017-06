Streit endet tödlich

Nach den Feststellungen der Polizei gesellten sich in dem Wohncontainer im Laufe des Abends mehrere Männer in verschiedener Besetzung zu dem Bewohner, unterhielten sich und tranken gemeinsam Bier. Zwei Bekannte gerieten dabei aufgrund eines bevorstehenden Haftantritts in Streit. Der Bewohner schickte die beiden Streithähne nach draußen, da er mit deren Auseinandersetzung nichts zu tun haben wollte. Kurze Zeit später kam einer der beiden Streitenden, ein 33-Jähriger, wieder zu dem Bewohner im Container zurück. Der andere, ein 60-Jähriger, tauchte nicht mehr auf. Kurz vor Mitternacht hörte ein Unbeteiligter bei seiner Rückkehr in die Unterkunft Hilferufe aus dem Wohncontainer des 60-Jährigen. Er schaute nach, fand den Mann im Schlafzimmer auf dem Boden liegend und half ihm ins Bett. Nach Auskunft des Zeugen war der Mann zwar ansprechbar, hatte aber eine sehr verwaschene Aussprache. Weil der Helfer nicht sicher war, ob es dem Mann gutging, schaute er zusammen mit einem anderen Bewohner noch einmal nach dem 60 Jahre alten Mann. Die beiden fanden ihn leblos im Bett liegen, worauf sie gegen 0.15 Uhr Rettungskräfte alarmierten. Die Männer informierten die Polizeibeamten über das Geschehen der Nacht.

Im Zuge der Fahndung nach dem inzwischen namentlich bekannten Gesuchten konnte dessen Aufenthaltsort ermittelt werden. Der 33-Jährige wurde gegen 7 Uhr im Raum Gernsbach festgenommen. Der Verdächtige, der genau wie der Verstorbene polizeilich bekannt ist, wurde durch Beamte der Kriminalpolizei vernommen. Nach ersten Erkenntnissen eskalierte die verbale Auseinandersetzung und der 33-jährige Angreifer ging vor dem Wohncontainer auf den 60-Jährigen los, indem er ihm mit der Hand auf den Kopf schlug.

Am Morgen untersuchte ein Gerichtsmediziner mit Kriminaltechnikern den Leichnam. Welche genaue Ursache für den Tod des 60-Jährigen in Betracht kommt, soll eine durch die Staatsanwaltschaft Baden-Baden angeordnete Obduktion am heutigen Montag zeigen. Der 33 Jahre alte Mann räumte die Streitigkeiten mit dem 60-Jährigen und den Schlag auf den Kopf gegenüber der Polizei ein. Nach Überprüfung seiner Personalien und der Vernehmung wurde der Verdächtige am Samstagmittag wieder auf freien Fuß gesetzt.