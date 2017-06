Feuer und Wasser in feiner Harmonie

Karlsruhe

Schwerer Wohnungsbrand Karlsruhe (red) - In einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe hat es in der Nacht auf Montag gebrannt: Ein 23-jähriger Mann hatte eine Pfanne mit Fett auf dem Herd vergessen. Das Fett entzündete sich und führte zu dem verheerenden Feuer. Ein Mann wurde verletzt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - In einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe hat es in der Nacht auf Montag gebrannt: Ein 23-jähriger Mann hatte eine Pfanne mit Fett auf dem Herd vergessen. Das Fett entzündete sich und führte zu dem verheerenden Feuer. Ein Mann wurde verletzt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden / Ortenau / Rastatt

Warnung vor Waldbrandgefahr Baden-Baden / Ortenau / Rastatt (red) - Die Waldbrandgefahr in der Region ist gerade riesengroß. Behörden und Polizei geben Tipps, was jeder einzelne tun kann, damit es nicht zum Notfall kommt und wie man sich bei Feuer in der Natur richtig verhält (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Waldbrandgefahr in der Region ist gerade riesengroß. Behörden und Polizei geben Tipps, was jeder einzelne tun kann, damit es nicht zum Notfall kommt und wie man sich bei Feuer in der Natur richtig verhält (Symbolfoto: dpa). » - Mehr