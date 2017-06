Immer bestens vorbereitet für den Ernstfall

Durmersheim - Jeder Handgriff muss sitzen, wenn Feuerwehrmänner zu einem Einsatz gerufen werden. Rund 300 Floriansjünger aus dem Landkreis Rastatt bewiesen am Samstag, dass sie hierfür fit sind. Auf dem Festgelände in der Weißenburgerstraße in Durmersheim fand die Abnahme der Leistungsübungen der Feuerwehren statt, an der sich 26 Gruppen beteiligten.

Ausrichter war die Freiwillige Feuerwehr Durmersheim, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Für die Kameraden aus der Hardt war dies bereits das dritte Mal, dass sie eine Übungsstrecke aufbauten, denn bereits zum 100- und 125-Jährigen waren die Landkreiswehren zu Gast. Anfang der Woche hatten sie die rund 100 Meter lange Übungsstrecke aufgebaut, um den Teilnehmern vor der Abnahme noch die Möglichkeit zum Training zu bieten.

"Wassertrupp zur Brandbekämpfung zum zweiten Rohr", hörte man es über den Platz rufen. Unter den strengen Augen von Schiedsrichterobmann Martin Karle und seinen 22 Schiedsrichtern aus dem Kreis Rastatt mussten die zur Abnahme der Leistungsübungen angetretenen Gruppen ihr Können unter Beweis stellen, einen Löschangriff durchführen, eine technische Hilfeleistung mit Rettung einer Person aus einem Auto abarbeiten und sich in Theorie prüfen lassen. Jede Gruppe bestand aus zehn aktiven Angehörigen einer Gemeindefeuerwehr, wobei teilweise auch interkommunal zusammengearbeitet wurde.

Und während die einen bereits ihre bestandene Prüfung feierten, mussten sich die anderen noch der Herausforderung stellen. "Seit Februar haben wir zusätzlich zu den normalen Proben und Ausbildungen bis zu dreimal wöchentlich für die Abnahme der Leistungsübungen trainiert", sagte Marco Weitz, Gruppenführer der Feuerwehr Gernsbach. "Das Leistungsabzeichen ist eine Ehrensache, es gehört zu einem Feuerwehrmann dazu, es bringt Routine im Einsatzablauf und fördert die Kameradschaft sowie die Teamarbeit", fügte er hinzu.

Mehr als 2000 Feuerwehrkameraden im Kreis Rastatt erhielten in den vergangenen Jahren das Leistungsabzeichen in Gold, das nach Bronze und Silber absolviert werden kann. Voraussetzung für das Leistungsabzeichen in Bronze ist das Mindestalter von 17 Jahren, eine Grundausbildung und Truppmannausbildung I. Für die Leistungsabzeichen in Silber und Gold ist ein Alter von 18 Jahren sowie eine Atemschutzausbildung Voraussetzung.

"Ich erwarte, dass alle nach dem Abschluss der Grundausbildung mindestens das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Bronze machen sollten", sagte Kreisbrandmeister Heiko Schäfer, der selbst alle drei Stufen absolviert hat. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, welchen Mehrwert das Training zum Leistungsabzeichen bringt", so Schäfer. "Wer im Sport erfolgreich sein will, muss viel trainieren. Wir machen keinen Sport, aber wir wollen und müssen Menschen retten. Daher müssen wir eine gute und verlässliche Arbeit abliefern", betonte er.

Insgesamt konnte Schäfer an acht Gruppen das Leistungsabzeichen in Bronze, an sieben Gruppen das Abzeichen in Silber und an sechs Gruppen das Abzeichen in Gold vergeben. Letzteres erhielten die Gruppen der Feuerwehren Forbach, Gernsbach, Muggensturm und Bad Rotenfels.