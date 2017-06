Münchfeld: Flüsterasphalt für B 3 Rastatt (red) - Im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe beginnen am kommenden Montag, 3. Juli, auf der Badener Straße (B 3) in Rastatt die Arbeiten zur Sanierung der Fahrbahndecke im Münchfeld. Die gesamte Strecke hat eine Länge von rund 1 900 Metern. Die Sanierungsmaßnahme wird voraussichtlich drei Wochen dauern. Die Baukosten belaufen sich auf rund 700000 Euro und werden vom Bund getragen, teilt das RP mit. (red) - Im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe beginnen am kommenden Montag, 3. Juli, auf der Badener Straße (B 3) in Rastatt die Arbeiten zur Sanierung der Fahrbahndecke im Münchfeld. Die gesamte Strecke hat eine Länge von rund 1 900 Metern. Die Sanierungsmaßnahme wird voraussichtlich drei Wochen dauern. Die Baukosten belaufen sich auf rund 700000 Euro und werden vom Bund getragen, teilt das RP mit. Die Sanierung der B 3 erfolgt in zwei Bauphasen. In der ersten Bauphase wird die B 3 ab Montag von der Kreuzung Münchfeldstraße/Stadionstraße bis zur Einmündung der K9617 (Sandweierer Straße) saniert. Zur Durchführung der Arbeiten muss die Bundesstraße voll gesperrt werden. Sowohl das Münchfeld als auch die Siedlung sind von Rastatt kommend wie gewohnt erreichbar. Durch die Vollsperrung ist die Autobahnanschlussstelle Rastatt-Süd von Rastatt kommend nicht zu erreichen. Der Verkehr wird über die L 75 (ehemals B36) und B500 zur Anschlussstelle Baden-Baden umgeleitet. Sandweier ist über die L 75 und die K 3760 zu erreichen. Ab 10. Juli wird in der zweiten Bauphase ebenfalls unter Vollsperrung der Bereich von der Kreuzung B 3/B 36/L 75/ Oberwaldstraße bis zur Kreuzung Münchfeldstraße/Stadionstraße saniert. Auf der Badener Straße erfolgt im Rahmen der Sanierung der Einbau einer lärmarmen Asphaltdeckschicht. Das Münchfeld ist während dieser Phase nur über die L 75 und Ruhrstraße zu erreichen, die Siedlung wiederum ist nur über die Friedrich-Ebert-Straße zu erreichen. Sandweier und die Autobahn sind weiterhin wie in der ersten Bauphase über die L 75 und K 3760 beziehungsweise B 500 zu erreichen. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Der Einbau des Flüsterasphalts kommt überraschend schnell. Erst im Februar waren die Pläne des RP bekanntgeworden. Die Bürgerinitiative Lärmschutz Münchfeld sieht in der Maßnahme keinen Nutzen, da gerade bei der Vielzahl an Lkw die Motorengeräusche dominieren und ein Flüsterasphalt bei den Lastwagen erst ab Tempo 60 eine Wirkung entfalte.

