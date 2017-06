Immer im Dienst

Durmersheim - Nach 150 Jahren, in denen viel Gutes geleistet wurde, hat man es mehr als verdient, richtig schön zu feiern. Der Freiwilligen Feuerwehr Durmersheim ist dies am Wochenende vollauf geglückt. Die Jubiläumsveranstaltung zog Besucher in Scharen an.

Der Erfolg begann lange vor dem Fest mit der "cleversten Idee überhaupt". So bezeichnete Kommandant Marc Niewerth die Entscheidung, als Veranstaltungsort die Park- und Bushalteplätze an der Weißenburger Straße zu nehmen. Das Gelände erwies sich als überraschend lauschiger Festplatz. Es bot auch ausreichend viel Platz für den Leistungswettkampf der Feuerwehren, mit dem das Jubiläumsfest am Samstag eingeläutet worden war (wir berichteten).

Das eigentliche Festprogramm begann mit einem "Flashover". So lautet der Titel der Party, dem die Band "Double R" mit mächtiger Zündkraft und die Vier-Mann-Combo "Cabanossi" mit feinem Funkenflug Bestätigung gaben. Währenddessen wurde das Publikum Zeuge dessen, das Feuerwehrleute immer im Dienst sind. Sie mussten zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten ausrücken.

Am Sonntagmorgen kam die selten gewordene Tradition eines Zeltgottesdiensts zur Geltung. Die Pfarrer Markus von Chamier von der katholischen und Walter Becker von der evangelischen Kirche widmeten die Messe den Floriansjüngern. Im Anschluss fand ein kurzer Festakt zur Würdigung des 150-jährigen Bestehens der Durmersheimer Wehr statt.

Kommandant Marc Niewerth begnügte sich mit einem historischen Bogen von der erste Spritze aus dem Jahr 1868 bis zu den Millionenwerten des heutigen Fuhrparks, um zu verdeutlichen, wie aus einem Haufen Freiwilliger eine moderne Hilfsorganisation wurde. Bürgermeister Andreas Augustin zollte dem "unglaublichen Engagement" Respekt, das seit 150 Jahren erbracht werde. Augustin fügte in seine Ansprache Gedenken an alle verstorbenen Mitglieder ein und sprach neben den Aktiven auch deren Familien Dank aus. Um die Zukunft der Durmersheimer Feuerwehr sei es gut bestellt, richtete er den Blick auf das geplante neue Gerätehaus und die angestrebte Fusion der Abteilungen Durmersheim und Würmersheim. Kreisbrandmeister Heiko Schäfer wies auf die Bedeutung der Durmersheimer als Stützpunktwehr heraus. Ihre Geschichte sei von Persönlichkeiten und Fachleuten geprägt, denen Erhalt und Weiterentwicklung zu verdanken seien. Jürgen Segewitz, der neue Vorsitzende des Feuerwehr-Kreisverbands, hob hervor, dass der "Geist der Feuerwehr" über Generationen hinweg durch Familien, aber auch "Quereinsteiger" fortgepflanzt worden sei.

Wie sich Fachfremde in Brandschutzdingen bewähren, konnte am Sonntagabend bei "Spiele ohne Grenzen" beobachtet werden. Bäretriewer-Hexen, DRK, Frauen von Feuerwehrmännern, Ski-Club, Musikverein 1868, Akkordeon-Spielring und Bauhof traten zu einem Wettbewerb an, bei dem Wasser transportiert, gepumpt, gespritzt, Einsatzkleidung an- und ausgezogen werden musste und andere Aufgaben zu erledigen waren. Armin Heil, besser bekannt als Chi-Cha, gab den Moderator, Dieter Brunner fungierte als Spielleiter, seine Assistenten hießen Jan und Manuel. Zwischendurch wurden von Grundschulklassen gemalte Feuerwehrbilder versteigert. Sie waren eigentlich zu schade zum Weggeben. Das dachte sich wohl auch ein Feuerwehrmann, der mit 150 Euro den Höchstpreis für ein Jubiläumswerk hinblätterte. Die Spiele endeten mit dem Sieg der Blasmusikanten, die am Mittag ein Unterhaltungskonzert gegeben hatten. So wurde dem Feuerwehrfest ein symbolträchtiger Abschluss beschert. Der Hauptreis in Form von Bierfässchen konnte von Niewerth den Gewinnern mehr oder weniger als Jubiläumsfest-Stafette übergeben werden, denn im nächsten Jahr feiert der Musikverein sein 150-Jähriges.