Ein über 90 Jahre altes Ölgemälde gibt Rätsel auf

Rastatt - Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, galoppierende Inflation und allgemeine Verunsicherung: Vielerorts litten in den 1920er Jahren die Menschen an den Folgen des verlorenen Weltkriegs. Doch die Rastatter ganz besonders. Das Stadtmuseum plant für kommendes Jahr eine große Sonderausstellung zum Leben in Rastatt in den Jahren der Weimarer Republik. Prunkstück der Schau soll ein großformatiges Ölbild sein, das die Stimmung dieser Zeit illustriert, aber auch viele Fragen aufwirft. Restauratorin Karin Welz-Spriestersbach macht es gerade präsentabel.

Die schwierige Situation Rastatts nach 1918 liegt auch an seiner geografischen Lage. Die Sieger des Ersten Weltkriegs hatten Elsass-Lothringen vom Reich abgetrennt. Damit bildete der Rhein wieder die Grenze. Grenzstädte aber waren von den Bedingungen des Versailler Friedensvertrags besonders hart getroffen, gewachsene Verbindungen wurden gekappt. "Die Rastatter durften mit den Elsässern nicht einmal Handel treiben", erklärt die Leiterin der Rastatter Stadtmuseums Iris Baumgärtner. Die Entmilitarisierung der ehemaligen Garnisonsstadt tat ein Übriges: Baumgärtner und ihre Volontärin Patricia Reister stecken mitten in den wissenschaftlichen Forschungen über die Weimarer Jahre in Rastatt. Ein Feld, das bisher fast gar nicht beackert wurde, wie die beiden Fachfrauen feststellen mussten. Obwohl es viele Aktenmeter im Stadtarchiv und die Jahrgangsbände des Rastatter Tageblatts gibt, sei es gar nicht so leicht, sich ein Bild zu machen. Offenbar wurde der Zwischenkriegszeit von den Stadthistorikern bisher kein großes Interesse geschenkt. Ein Fehler, wie die Ausstellungsmacherinnen finden. Denn es war eine Zeit, in der sich die Badener eine der liberalsten Verfassungen gaben, Frauen erstmals Wahlrecht erhielten und in größerem Umfang die Berufswelt eroberten. Und: In Rastatt wirkte schon seit 1913 ein umtriebiger Bürgermeister - August Renner. Obwohl kein Sozialdemokrat, versuchte er die Reformen des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert (SPD) in Rastatt umzusetzen, so Baumgärtner.

Doch es seien auch Jahre der Arbeitslosigkeit und des Wohnungsmangels gewesen. Nur die Nullen auf den Geldscheinen wurden immer mehr. Politische Heilsversprechen zogen die Leute an. Und genau dies stellt das großformatige Ölgemälde dar, das Karin Welz-Spriestersbach in ihrer Restauratorenwerkstatt einem aufwendigen Reinigungsverfahren unterzogen hat. "Es ist erstaunlich, wie viel kräftiger und klarer die Farben dadurch geworden sind", freut sie sich.

Etliche Rätsel, die das Bild aufgibt, lassen sich mit den Mitteln einer Restauratorin - anders als die Schichten von Staub und Nikotin - dagegen nicht lösen: So weiß man nur wenig über den Maler Carl Rudolf Helbig, der sein Werk im Jahr 1924 signiert hat. "Im Stadtmuseum gibt es zwei weitere kleine Bilder von ihm", weiß Iris Baumgärtner. Ob er einen Bezug zu Rastatt hatte, ist nicht bekannt. Im Umfeld der Karlsruher Kunstakademie soll Helbig aber gewirkt haben. Jedenfalls ist seine Malweise professionell, bestätigten die Kunstexpertinnen. Das Museum erhielt das Bild 1993 vom städtischen Altenheim (heute Martha-Jäger-Haus), wo es lange im Flur hing. Irgendwann wollte man es dort nicht mehr haben. Wer der Vorbesitzer war, ist unbekannt.

Dargestellt ist eine Volksmasse in einer zerklüfteten Berglandschaft, aber es lassen sich äußerst individuell dargestellte Gesichter in der Menge ausmachen. Im linken Bildvordergrund segnet Jesus Erwachsene und Kinder. Eine offenbar reiche, eventuell etwas dekadente Gesellschaft lauscht den Weissagungen einer Wahrsagerin. Im Bildmittelgrund werden über den Köpfen der Massen Fahnen politischer Richtungen geschwenkt, die auf die stark gespaltene Gesellschaft der Weimarer Jahre verweisen könnten: Rote Fahnen sind zu erkennen, eine trägt ein Hakenkreuz. Zur Erinnerung: 1924 war das Jahr nach dem Hitlerputsch. Doch es besteht Hoffnung. Im Bildhintergrund öffnet sich das irdische Jammertal einer glücklichen Zukunft in einer himmlischen Stadt, zu erreichen über eine Regenbogenbrücke. Nur Menschen befinden sich (noch) nicht dort. Iris Baumgärtner lädt ein, sich bei der Ausstellung im kommenden Jahr vor dem rätselhaften Gemälde selbst Gedanken zu machen, was der Künstler damit wohl sagen wollte.