Zay will Musterstadtteil werden Rastatt (ema) - Das Zay soll sich zu einem Musterstadtteil entwickeln, in dem inklusive Lebensformen unter Beteiligung der Bürger entwickelt werden. Die Teilnahme an einem Ideenwettbewerb des Landes könnte das Projekt beflügeln. Das Vorhaben ist im Rahmen des Aktionsplans "Barrierefreiheit, Mobilität und Teilhabe" entstanden, mit dem sich die Stadt zum Ziel gesetzt hat, die UN-Behindertenrechtskonvention mit Leben zu erfüllen. Das Zay-Projekt, das der Gemeinderat einstimmig befürwortet, nennt sich "Daheim wohnen in Rastatt". Dabei soll es nach Angaben des zuständigen Fachbereichsleiters Joachim Hils darum gehen, allen Menschen ein barrierefreies, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Mit Unterstützung des Beraters Professor Jo Jerg von der Hochschule Ludwigsburg sind erste Ziele für das Projekt formuliert worden. Laut Hils ist unter anderem vorgesehen, Begegnungsmöglichkeiten und Assistenzdienste zu schaffen. Außerdem plant man Patenschaften zwischen jungen und alten Menschen und einen Mittagstisch. Der Rastatter Expertenkreis Inklusion hat einen Bürgerbeteiligungsprozess angeregt, um im Zay exemplarisch Erfahrungen mit der Entwicklung des Quartiers zu sammeln. Sozusagen als "Keimzelle" hat sich im Mai erstmals eine Gruppe Interessierter zusammengefunden, um eine Bestandsaufnahme zu erstellen. Ansätze im Sinne des Projekts finden sich bereits auf dem Max-Jäger-Areal sowie in der inklusiven Lebenshilfe-Kindertagesstätte Pünktchen. Nach dem Beschluss des Gemeinderats wird sich die Stadt mit dem Zay-Projekt "Daheim wohnen in Rastatt" am Ideenwettbewerb des Landes "Quartier 2020 - Gemeinsam. Gestalten" beteiligen. Dort werden Preisgelder bis zu 100000 Euro vergeben.

