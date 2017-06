Stadtrat drängt auf aktivere Wohnbau-Politik Rastatt (ema) - Der Druck im Gemeinderat auf die Stadtverwaltung, eine aktivere Rolle bei der Wohnbaupolitik einzunehmen, wächst. Wenn im Herbst das in Auftrag gegebene Wohnungsmarktgutachten vorliegt, erwartet das "Kommunalparlament" erste Vorschläge zur Umsetzung. Im Rathaus ist man gerade dabei, Grundlagen für eine mögliche Neuausrichtung der Wohnbaupolitik zu schaffen. Dass der städtische Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft nur eine verwaltende Rolle spielt, sei seit Jahren so politisch gewollt, sagte OB Hans Jürgen Pütsch am Montag. Der Mehrheit des Gemeinderats ist das zu wenig. Die SPD-Fraktion forderte in einem Antrag eine gestaltende Rolle der Stadt, wobei man sich an anderen Städten, etwa Baden-Baden, orientieren könne. Der Stuttgarter Statistiker Ulrich Stein, der bereits für Rastatt den Mietspiegel erstellt hat, erarbeitet derzeit das Wohnungsmarktgutachten. Von der Expertise erwartet sich die Verwaltung eine objektive Grundlage, um strategisch sinnvolle Empfehlungen zur künftigen Ausrichtung der Wohnungswirtschaft in Rastatt treffen zu können. Gleichzeitig ist man im Rathaus dabei, ein zentrales Gebäudemanagement zu prüfen. Eine Projektgruppe soll klären, wie Aufgaben und Kompetenzen gebündelt werden können. Dabei will man den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft integrieren. Über die Zukunft des Eigenbetriebs soll entschieden werden, wenn mit Gutachten und Gebäudemanagement die Rahmenbedingungen stehen. Unterdessen ist OB Pütsch in Gesprächen mit anderen Städten über eine mögliche Beteiligung an dortigen Wohnungsbaugesellschaften. "So wie im Moment kann es nicht bleiben", forderte SPD-Fraktionschef Joachim Fischer am Montag, "das Steuer herumzureißen" und den städtischen Wohnbau als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge zu begreifen. Brigitta Lenhard (CDU) bekräftigte den Willen zu einem "Bündnis für Wohnen" und schlug vor, mit einem Arbeitskreis auf Basis des Gutachtens Vorschläge zu unterbreiten, um allen Bedarfen gerecht zu werden. Dabei seien Förderprogramme ebenso in den Blick zu nehmen wie der Dialog mit auswärtigen Wohnbaugesellschaften. Speziell für den Bittler forderte Lenhard Perspektiven für die Bebauung mit Einfamilienhäusern. Für eine aktivere Rolle der Kommune bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum plädierten auch Herbert Köllner (FW), Peter Dinger (FuR) und Roland Walter (Grüne), der allerdings anmahnte, bei einer möglichen Kooperation mit einer auswärtigen Wohnbaugesellschaft sicherzustellen, dass die Interessen Rastatts gewahrt blieben. Michael Beitzinger (FDP) sprach sich dafür aus, die bestehenden Strukturen zu optimieren. Ein Antrag der SPD-Fraktion, dass die Stadtverwaltung bei der Vorlage des Gutachtens im Herbst zeitgleich Wege für eine aktivere kommunale Wohnbaupolitik aufzeigt, fand mit 21:17 eine Mehrheit gegen die Stimmen von CDU und FDP.

