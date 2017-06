Mitglieder müssen 950 Arbeitsstunden stemmen Muggensturm (hli) - Ein Erfolg war am vergangenen Wochenende das Seenachtsfest, das der Muggensturmer Tauchclub "Koralle" bereits zum 15. Mal ausgerichtet hat. Doch die Zukunft der Veranstaltung ist offen, nächstes Jahr wird das Fest nicht stattfinden. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick: Warum soll das Seenachtsfest nächstes Jahr nicht mehr stattfinden? Für den 123 Mitglieder starken Verein stellt die Organisation und Durchführung des Fests einen enormen Arbeitsaufwand dar, betont der stellvertretende Vereinsvorsitzende Uwe Kobus. "Der zweite wichtige Grund ist die Einstellung der Gäste zum Thema Müll", erläutert er. Denn der Tauchclub muss dafür Sorge tragen, dass das Gelände, welches ja ein Schwimmbad mit Barfußbereich ist, vor allem von Glasscherben und Zigarettenkippen befreit wird. "Von Freitag auf Samstagnacht konnte das Festgelände innerhalb von zwei Stunden in schwimmbadfähigen Zustand versetzt werden", erzählt Kobus. Von Samstag auf Sonntag hingegen sammelte eine Mannschaft in der Nacht bis weit in die Vormittagsstunden die Hinterlassenschaften der Gäste ein. Glasscherben und Zigarettenkippen seien dabei besonders mühsam aus dem Gras zu entfernen. "Auch muss das Schwimmbecken wieder von den Showutensilien - einem großen Stahlfloß, 40 kleinen Flößen, Schwimmanker und dem Feuerwerksfloß - befreit werden, damit ab Sonntagmorgen Badebetrieb stattfinden kann." Die Bereitschaft der Mitglieder, vor allem diesen Dienst am Sonntag zu übernehmen, sei verständlicherweise nicht besonders hoch. "Auch weil bei den meisten bereits mehrere Tage harte Arbeit in den Knochen steckt." Wie viele Aktive des Vereins sind durchschnittlich in die Organisation und die Durchführung involviert? "Das Fest hat in den vergangenen Jahren an Umfang zugenommen", blickt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Uwe Kobus auf die Entwicklung der Veranstaltung. Beim Fest am Wochenende seien 50 Helfer gemeldet gewesen. 20 waren "fast permanent von Mittwoch bis Sonntag im Einsatz". Auch die Stunden hat Kobus aufgelistet: Die Vorbereitung des Fests, die Ausarbeitung des Showteils, Festauf- und abbau, zweitägiger Festbetrieb inklusive der Show beziffert Kobus auf insgesamt 950 Arbeitsstunden. Wann wird sich die weitere Zukunft des Seenachtsfests entscheiden? "In den nächsten Monaten wollen sich einige Vereinsvorstände treffen, um eine Möglichkeit der Zusammenarbeit zu diskutieren", kündigt Uwe Kobus an. TC-Vereinsvorsitzende Elke Kaiser ergänzt: "Bei einer Zusammenarbeit mit anderen Vereinen steht die Zukunft des Seenachtsfests auf einem anderen Papier." So könne man gemeinsam das Zelt aufbauen und andere Vereine könnten sich um das Essen kümmern, regt sie an. Eine Zusammenarbeit sei unter anderem mit der GroKaGe Muggensturm möglich; deren Vorsitzender Franco Bechler sei auf dem Fest bereits auf sie zugekommen, sagt Kaiser. Kobus fügt hinzu, dass man zunächst in Gesprächen Fragen wie die finanzielle Situation und Arbeitsaufteilung klären wolle. Wird es beim Fest weiterhin eine Feuershow geben? Einige Feuertänzerinnen haben am Samstag angekündigt, dass sie nicht weitermachen werden. "Es wurde ihnen zu viel", erklärt Vereinsvorsitzende Elke Kaiser. Es seien nicht alle, die "nein" gesagt hätten, Einzelpersonen würden weitermachen, informiert sie. Dennoch müsse man weitere Freiwillige finden, um wieder eine Feuershow aufführen zu können. Ansonsten müsse diese eingekauft werden - und das könne teuer werden. "Der kleinere Rahmen am Freitag ohne Show hat sehr guten Anklang gefunden und wird intern weiter diskutiert", berichtet Kobus. Warum wurde es für den Tauchclub "Koralle" immer schwieriger, das Seenachtsfest zu organisieren? "Der Papierkrieg ist immens, wird aber durch Checklisten erleichtert", erläutert Uwe Kobus. Zudem bekomme man oft "Knüppel zwischen die Beine geworfen", erzählt Elke Kaiser. So habe man immer mehr Auflagen zu erfüllen. Jüngst musste man sogar nachweisen, dass das Floß, das im See gelagert wird, nicht schädlich für das Gewässer sei. "Im Gegenteil: Es wurde bestätigt, dass das dem See sogar zuträglich ist", sagt sie. Einen weiteren Punkt verdeutlicht Uwe Kobus: "Das Risiko bei Unfällen jeglicher Art, aber im Besonderen beim Handling mit Feuer- und Pyrotechnik, liegt hauptsächlich bei den Vorständen - bis zur Haftung in den privaten Bereich."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Muggensturm

Feuer und Wasser in Harmonie Muggensturm (ser) - Der Tauchclub "Koralle" hat wieder Hunderte Besucher mit seinem Feuerspektakel am Muggensturmer Badesee verzaubert. Aus personellen Gründen muss der Verein aber im kommenden Jahr mit seinem Seenachtsfest pausieren (Foto: ser). » Weitersagen (ser) - Der Tauchclub "Koralle" hat wieder Hunderte Besucher mit seinem Feuerspektakel am Muggensturmer Badesee verzaubert. Aus personellen Gründen muss der Verein aber im kommenden Jahr mit seinem Seenachtsfest pausieren (Foto: ser). » - Mehr