Neue Dynamik für die Rheinauen Rastatt (ema) - Der Rastatter Gemeinderat hat ein Herz für den "badischen Dschungel". Die Stadt als Flächeneigentümerin bekennt sich nach einem einstimmigen Beschluss zu einer Partnerschaft mit dem Auen-Institut des KIT. Ein Forschungsprojekt soll die Rastatter Rheinauen zu neuem Leben erwecken. Dass in den Rheinauen längst nicht mehr alles zum Besten bestellt ist, wie es der oberflächliche Blick nahelegt, hatte der Gemeinderat bereits im Februar bei einem Besuch im Auen-Institut erfahren (wir berichteten). Unter dem Motto "Paradies in Not" zeichnete Projektleiter Christian Damm erneut ein ernüchterndes Bild. Den Rheinauen machen seit Jahrzehnten Auflandung und Verschlammung zu schaffen. Die Rhein-Begradigung blieb nicht ohne Folgen. Die einst typischen Kiesflächen fehlen. Die Konsequenz ist ein drastischer Rückgang an Arten bei Tieren und Pflanzen; im Rhein selbst sind 90 Prozent der Kleintiere mittlerweile exotischer Herkunft. Mit Sorge verfolgt der Wissenschaftler, dass Rhein und Aue getrennt sind und zu wenig Wasser in das Naturschutzgebiet fließt. Gegenstrategien fielen bislang punktuell aus. Damm lobte ein "Life+"-Projekt, bei dem ein Durchlass zum Altrhein bei Wintersdorf geschaffen wurde, der eine Erosion begünstigt. Um diesen Weg fortführen zu können, müsste das Auen-Institut auch die Herren der Bundeswasserstraße Rhein gewinnen. "Der Rhein ist und bleibt heilig", weiß der Forscher, wie schwierig es ist, die Schifffahrtsbehörde vom Sinn der Ufer-Entwicklung zu überzeugen. Doch aus seiner Sicht könnten auch die Wasserwirtschafter profitieren: Denn mit größeren Einlässen am Fluss wäre es möglich, die teure Geschiebezugabe bei der Staustufe zu minimieren, so Damm. Mit einer Re-Dynamisierung der Aue wiederum könnte deren Degeneration aufgehalten werden. Die Voraussetzungen für einen Erfolg des Projekts hält Damm für gut. Mit dem Rhein habe man ein frei fließendes Gewässer, die Wasserqualität sei hervorragend, die Auen seien bereits Dynamik gewohnt. Außerdem ist das Naturschutzgebiet zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Rastatt und steht unter FFH-Schutz. Man könne Synergien für den Hochwasserschutz nutzen. Mit dem Bundesprogramm "Blaues Band" bestünde sogar die Möglichkeit, ein Naturschutzprojekt am Rhein zu fördern. Das Auen-Institut wird nun eine zweijährige Machbarkeitsstudie angehen, wobei die Projektträgerschaft noch offen ist. Am Ratstisch wurde das Vorhaben einhellig begrüßt. "Sie rennen bei uns offene Türen ein", sagte der Plittersdorfer Ortsvorsteher Mathias Köppel (CDU), der die Probleme der Verschlammung und eines total überalterten Waldes bestätigte. Gunter Kaufmann (SPD) regte an, für das Projekt europäische Interreg-Mittel zu beantragen. OB Hans Jürgen Pütsch äußerte die Hoffnung, dass Maßnahmen in den Rheinauen auch als ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Bau- und Infrastrukturmaßnahmen anerkannt werden.

