Neue Lärmschutzwände beschmiert

Bereits einen Tag nach ihrer Aufstellung Anfang Juni war die nagelneue Wand mit Schriftzügen verschmiert worden. Dabei war der Lückenschluss des Lärmschutzwalls so sehnsüchtig erwartet worden. Seit 2004 hatte sich die Ötigheimer Verwaltung dafür eingesetzt - erst ein Zuschuss vom Bund machte ihn schließlich möglich. Der durchgehende Lärmschutz war auch ein großer Wunsch innerhalb der Bevölkerung.

Entsprechend groß ist auch der Unmut über die Schmierereien. Ein Schild mit der Aufschrift "Narrenhände beschmieren Tisch und Wände" hat jemand zwischen die Graffiti geklebt. Bürgermeister Frank Kiefer wirkte am Dienstag ebenfalls geknickt: "Ein ganzes Dorf freut sich - und dann das! Ein Schlag ins Gesicht." Björn Lommatzsch (CDU) schlug vor, einen privaten Sicherheitsdienst zu beauftragen - Kiefer verwies jedoch darauf, dass es bei der Kripo bereits eine Sonderkommission gebe, die sich mit der Thematik befasst. Stattdessen regte der Bürgermeister an, die Gemeinderäte mögen sich darüber Gedanken machen, wie man mit dem Thema in Zukunft umgeht. Genannt wurde die Möglichkeit einer Begrünung. Ein weiterer Gedanke war, die Wände von Profis mit Graffiti verzieren zu lassen, um weiteren Schmierereien vorzubeugen. Eine Entscheidung wurde in der Sitzung noch nicht getroffen.