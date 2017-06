Gesundheitskonferenz: Verhaltener Optimismus Rastatt (dm) - Nach dem Sozialausschuss Baden-Baden hat nun auch der Ausschuss für soziale Angelegenheiten des Landkreises Rastatt für die Einrichtung einer gemeinsamen kommunalen Gesundheitskonferenz gestimmt. Der Gemeinderat der Kurstadt und der Rastatter Kreistag sollen im kommenden Monat endgültig grünes Licht dafür geben. Das Konzept sieht vor, ein 35-köpfiges Plenum zu installieren, in dem Vertreter aus Verwaltung, Politik, Ärzte, Klinikum sowie Institutionen und Verbände aus der Region, die mit dem Thema Gesundheit in verschiedenen Ausrichtungen verbunden sind, zusammenkommen. Zu den Aufgaben Gesundheitsförderung und Prävention, medizinische Versorgung sowie Pflege und Rehabilitation vor Ort sollen gemeinsame Ziele und Handlungsempfehlungen entwickelt werden. Eine Geschäftsstelle, angesiedelt beim Gesundheitsamt in Rastatt, soll hierfür die organisatorischen Aufgaben erledigen und einer Lenkungsgruppe vorstehen, die wiederum Themenvorschläge macht und Arbeitsgruppen hierzu begleitet. (dm) - Nach dem Sozialausschuss Baden-Baden hat nun auch der Ausschuss für soziale Angelegenheiten des Landkreises Rastatt für die Einrichtung einer gemeinsamen kommunalen Gesundheitskonferenz gestimmt. Der Gemeinderat der Kurstadt und der Rastatter Kreistag sollen im kommenden Monat endgültig grünes Licht dafür geben. Das Konzept sieht vor, ein 35-köpfiges Plenum zu installieren, in dem Vertreter aus Verwaltung, Politik, Ärzte, Klinikum sowie Institutionen und Verbände aus der Region, die mit dem Thema Gesundheit in verschiedenen Ausrichtungen verbunden sind, zusammenkommen. Zu den Aufgaben Gesundheitsförderung und Prävention, medizinische Versorgung sowie Pflege und Rehabilitation vor Ort sollen gemeinsame Ziele und Handlungsempfehlungen entwickelt werden. Eine Geschäftsstelle, angesiedelt beim Gesundheitsamt in Rastatt, soll hierfür die organisatorischen Aufgaben erledigen und einer Lenkungsgruppe vorstehen, die wiederum Themenvorschläge macht und Arbeitsgruppen hierzu begleitet. Zur Einrichtung einer solchen kommunalen Gesundheitskonferenz - von der CDU-Kreistagsfraktion bereits 2012 gefordert - ist man im Übrigen inzwischen per Gesetz verpflichtet, wie bei der Sitzung des Kreisausschusses noch mal betont wurde. Dass Baden-Baden sich daran beteiligt, geschieht indes auf freiwilliger Basis. Die Kurstadt hat kein eigenes Gesundheitsamt und ist daher von der Regelung nicht betroffen. Gleichwohl, so war man sich im Landkreisausschuss einig, sei es sinnvoll, gemeinsam aufzutreten, schließlich seien viele Akteure auf dem Sektor kreisübergreifend tätig, nicht zuletzt das Klinikum Mittelbaden. Finanziert wird das Ganze vom Land, das für die Gesundheitskonferenz 48440 Euro an den Landkreis und 5420 Euro nach Baden-Baden überweist, wobei die Kurstadt den Anteil an den Landkreis weitergibt, wo die Geschäftsstelle eingerichtet wird, für die eine halbe Personalstelle vorgesehen ist. Im Herbst soll die konstituierende Sitzung stattfinden, bei der zunächst geklärt werden müsse, welche eingeladenen Vertreter tatsächlich Mitglied werden wollen; zugleich soll das Plenum generell offen sein für weitere Interessenten, wie Sozialdezernent Hubert Schmidutz erläuterte. Im Frühjahr 2018 steht dann unter anderem die erste Themenberatung und -auswahl auf dem Programm. Was genau man sich erhoffen kann, bleibt derzeit eher vage. "Unterm Strich wird dies zu einer Vernetzung der Akteure führen", so Landrat Jürgen Bäuerle. "Wunderdinge" seien gleichwohl nicht zu erwarten. Dass zum Beispiel bei Themen wie der flächendeckenden Arztversorgung im ländlich geprägten Raum, die Andreas Merkel (CDU) ansprach, die Gesundheitskonferenz etwas bewirken könne, stellte Dr. Jörg Engelhardt (SPD) infrage, der die "nebulös" formulierten Aufgaben und das Plenum als "nicht gerade feinste Sahne" kritisierte - aber später dennoch der Einrichtung zustimmte (der Beschluss fiel einmütig). Herausforderung wird nach Arne Pfirrmann (FW) vor allem, sich auf Handlungsfelder zu konzentrieren, die "vor Ort auch gestaltbar sind". Beate Benning-Groß (Grüne) wiederum sieht eine Netzwerk-Lücke, die geschlossen wird. "Austausch untereinander", so fasste es Landrat Bäuerle zusammen, "war noch nie ein Fehler".

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Im Festzelt wird jede Hand benötigt Bühl (trb) - In der Woche vor Pfingsten wirken in Balzhofen viele Häuser und Gärten verlassen. In der "heißen Phase", den sieben Tagen vor Beginn des örtlichen Pfingstmusikfestes, wird jede Hand im Festzelt benötigt, um Küche, Kaffeestube und Cocktailstand vorzubereiten (Foto: trb). » Weitersagen (trb) - In der Woche vor Pfingsten wirken in Balzhofen viele Häuser und Gärten verlassen. In der "heißen Phase", den sieben Tagen vor Beginn des örtlichen Pfingstmusikfestes, wird jede Hand im Festzelt benötigt, um Küche, Kaffeestube und Cocktailstand vorzubereiten (Foto: trb). » - Mehr