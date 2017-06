Logistikhalle wird erweitert Kuppenheim (mak) - "Grünes Licht" für die Erweiterung der Logistikhalle im Kuppenheimer Presswerk gab der Technische Ausschuss am Montagabend. Bereits im August soll mit den Bauarbeiten für die 11386 Quadratmeter große Halle begonnen werden. Laut Bürgermeister Karsten Mußler werden durch die neue Halle 75 Arbeitsplätze geschaffen. Die Halle, die am nördlichen Ende der bestehenden Logistikhalle angebaut wird, passt sich in der Höhe den bereits bestehenden Hallen an: Sie wird 10,35 Meter hoch, rund 200 Meter lang und 70 Meter breit. Das Dach soll ebenfalls größtenteils begrünt werden, führte der Kuppenheimer Rathauschef weiter aus. Außer der eigentlichen Halle entsteht ein 2747 Quadratmeter großer Randbau mit Zwischenebene, in dem Sozial- und Technikräume untergebracht werden sowie eine Staplerreparatur. Weiterhin sind an der Westseite zwei Wareneingänge geplant und eine Batterie-Ladestation. Bürgermeister Karsten Mußler wies darauf hin, dass die neue Halle zur Zwischenlagerung von Außenhautteilen gedacht ist, die nach ihrem Zusammenbau ins Rastatter Benz-Werk gefahren werden. Bislang wurden diese Teile mit dem Lastwagen auf mehrere Zwischenlager in der Region verteilt, künftig bleiben sie dank der neuen Halle vor Ort: "Dadurch wird das Verkehrsaufkommen minimiert", freute sich der Schultes. Bis zum Jahresende soll die Erweiterung der Logistikhalle abgeschlossen sein, ebenso wie die neue, direkt angrenzende Karosserie-Rohbauhalle (wir berichteten). In der Halle IV sollen künftig mehr als 150 Kuka-Roboter Außenhaut- und Strukturteile der Kompaktklasse verschweißen und zusammenkleben. Im Hinblick auf die Investitionskosten gibt sich die Konzern-Pressestelle in Stuttgart erneut bedeckt. "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns derzeit zu dem Bauvorhaben nicht weiter äußern können", schreibt Tobias Brandstetter, Business Communications Mercedes-Benz Cars, auf BT-Nachfrage.

