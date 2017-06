Open-Air-Reihe vor "Wahnsinns-Kulisse" geht weiter

Das viertägige Festival wird am Donnerstag, 6. Juli, von Multiinstrumentalist Yann Tiersen eröffnet ("Die fabelhafte Welt der Amélie"), ehe Nena am Freitag ihre "99 Luftballons" und weitere Hits steigen lässt, Dieter Thomas Kuhn am Samstag zur Schlagerparty lockt und am Sonntag Die Fantastischen Vier die Barockresidenz rappen. Derweil steht schon fest, dass die Konzertreihe, die vergangenes Jahr Premiere hatte, auch im kommenden Jahr fortgesetzt wird, wie Marc Oßwald, Geschäftsführer des Veranstalters Koko & DTK Entertainment, bestätigt.

Früh - bereits ehe die Premiere im vergangenen Jahr mit Weltstar Elton John als Höhepunkt über die Bühne gegangen war - habe festgestanden, dass die Schlosshof-Open-Airs 2016, die rund 14000 Musikfans anzogen, keine Eintagsfliege bleiben sollen. Entsprechend früh hatten auch die Vorbereitungen für die zweite Auflage 2017 begonnen. Zumal die Zusammenarbeit mit der Schlossverwaltung und der Stadt sehr gut sei und die barocke "Wahnsinns-Kulisse" selbst ein schönes Argument darstelle, mit dem Künstler nach Rastatt geholt werden können. Der umbaute Schlosshof sei ein Alleinstellungsmerkmal, schwärmt Oßwald. Auch im kommenden Jahr soll dieses "Schmuckkästchen" wieder an vier Abenden bespielt werden - zwei habe man bereits weitgehend festgezurrt. Welche Künstler am Start sind, könne er aus vertraglichen Gründen noch nicht verraten, auch wenn man davon ausgehen kann, dass Dieter Thomas Kuhn (DTK) wohl gesetzt ist.

Der Schlagerbarde zieht auch in diesem Jahr 4500 Fans plus X nach Rastatt, bei den Fantastischen Vier werden rund 5500 erwartet, so Oßwald. Mehr als 2000 sollten es bei Nena sein, während Yann Thiersen beim einzigen bestuhlten Konzert rund 1500 Musikfans anziehen werde. Damit liege man im Rahmen des Erwarteten. Noch gebe es Tickets für alle Abende.

Diese werden im Übrigen auch bei Regen über die Bühne gehen - Schirme sind auf dem Areal aber nicht erlaubt, größere Taschen auch nicht. Es sei inzwischen im Rahmen der Sicherheitskonzepte überall gängig, dass Taschen, die größer sind als ein DIN-A-4-Papier - und damit auch Rucksäcke - draußen bleiben müssen. Ansonsten werde man am Einlass genau kontrollieren, es sei aber genügend Personal an Bord, um für einen geregelten Einlass zu sorgen. Man müsse nicht mehrere Stunden vorher anreisen, so Oßwald - und am besten, so sein Rat mit Blick auf die Parkplatzsituation, nicht mit dem Auto. In der Spitze werden rund 100 Mitarbeiter rund ums Open-Air beschäftigt sein, der Tross am Montag bringt Material für Bühne, Mischpult-Aufbau, Technik, Absperrungen, Gitter und Sitzplätze mit; für die Künstler werde die Technik dann nochmals individuell angepasst.

Das Ereignis wird wieder wie im Vorjahr, als in angrenzenden Lokalen zahlreiche Musikinteressierte die Außenplätze füllten, in die Stadt hineinstrahlen. Dieses Mal wird die Rossistraße während der Schlosskonzerte zu einem Lounge-Bereich umfunktioniert (wir berichteten). Dafür werden die Rossistraße zwischen Schlossstraße und Faneser Platz sowie die Museumsstraße beim Stadtmuseum von Donnerstag, 6., bis Montag, 10. Juli, gesperrt.

Von Freitag, 6. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, kommt es wegen der Konzerte zudem zu temporären Straßensperrungen und Busumleitungen, teilt die städtische Pressestelle mit. Die Einfahrt in die Herrenstraße ist an den Veranstaltungstagen ab 16 Uhr (zwischen Kapellen- und Lyzeumstraße) bis spätestens Mitternacht gesperrt, ebenso die Zufahrten zur Herrenstraße über die Rappen-, Rathaus- und Schlossstraße. Umleitungen werden eingerichtet. Behindertenparkplätze in der Herrenstraße sind ausgewiesen, ansonsten herrscht entlang der Herrenstraße und vor dem Schloss von 15 bis 24 Uhr Halteverbot. Die Bus-Linien 232 und 235 werden ab der Haltestelle Schloss-Galerie über die Kapellenstraße zur Haltestelle Anne-Frank-Schule umgeleitet. Die Haltestellen Herrenstraße, Schloss, Fruchthalle und Oranger Platz werden nicht bedient.