Erländersee künftig ohne Aufsicht Hügelsheim (mak) - Der Badebetrieb am Erländersee in Hügelsheim soll ab 15. Juli wieder möglich sein, wie Bürgermeister Reiner Dehmelt auf Nachfrage des Badischen Tagblatts berichtet. Allerdings wird es künftig keine Badeaufsicht mehr geben. Nach ausführlichen Gesprächen mit der Badischen Gemeindeversicherung und nach einer Begehung des Areals mit Professor Carsten Sonnenberg, Mitglied des Erweiterten Vorstands der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, entschied sich der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am Montag zu diesem Schritt. Das bedeutet für die Badegäste, dass das Baden am Erländersee künftig keinen Eintritt mehr kostet. (mak) - Der Badebetrieb am Erländersee in Hügelsheim soll ab 15. Juli wieder möglich sein, wie Bürgermeister Reiner Dehmelt auf Nachfrage des Badischen Tagblatts berichtet. Allerdings wird es künftig keine Badeaufsicht mehr geben. Nach ausführlichen Gesprächen mit der Badischen Gemeindeversicherung und nach einer Begehung des Areals mit Professor Carsten Sonnenberg, Mitglied des Erweiterten Vorstands der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, entschied sich der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am Montag zu diesem Schritt. Das bedeutet für die Badegäste, dass das Baden am Erländersee künftig keinen Eintritt mehr kostet. Um den Badebetrieb ordnungsgemäß zu überwachen, seien laut Sonnenberg insgesamt drei bis fünf Badeaufsichten erforderlich. "Es ist unheimlich schwer, Aufsichtspersonal zu finden", sagte Dehmelt. Wenn es in dieser Hinsicht nicht ausreichend Personal gebe, dann könnte auch unter Umständen der Badebetrieb gefährdet sein. Kürzere Öffnungszeiten würden sich wiederum negativ auf den Gastronomiebetrieb auswirken. Diesbezüglich hat sich die Gemeinde mit der Brauerei Franz geeinigt, die die frühere Mosquito-Bar betreiben wird. Ob der Name erhalten bleibt, sei noch offen, so Dehmelt. Ein Trio aus drei erfahrenen Gastronomen aus der Region habe am Montagabend ein überzeugendes Konzept dem Gemeinderat vorgestellt. Einzelheiten möchte der Rathauschef noch nicht verraten, nur so viel, dass der Gastronomiebetrieb ebenfalls am 15. Juli wieder aufgenommen wird. Im Hinblick auf ausstehende baurechtliche Genehmigungen für die eingehauste Terrasse habe das Landratsamt für diese Saison einer Interimslösung zugestimmt, berichtet Dehmelt im BT-Gespräch weiter. Mit den Baugenehmigungen rechnet er in drei bis vier Monaten, erst danach könne man bauliche Änderungen vornehmen.

