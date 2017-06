Reifenwaschanlage "klipp und klar" gefordert Durmersheim (HH) - Zu unbestimmt war dem Durmersheimer Gemeinderat eine Stellungnahme der Verwaltung zur Erweiterung der Bauschutt- und Erdaushubdeponie am Hardtwald. Das Vorhaben sei ein "vertrautes Thema", erinnerte Bürgermeister Andreas Augustin an frühere Beratungen. Die vom Landkreis betriebene Lagerstätte soll eine größere Kapazität bekommen. Das genehmigte Volumen von 400 000 Kubikmetern soll auf 570 000 vergrößert werden, was eine Erhöhung der Halden um zehn Meter bedeutet. Die Planungen waren dem Gemeinderat im Januar vorgestellt worden. Er gab sein Einverständnis zu erkennen (wir berichteten). Am Mittwoch nun ging es um die förmliche Stellungnahme. Sie wurde vom Gremium in einem Punkt konkreter gefasst. Augustin informierte zur Einleitung über den aktuellen Sachstand. Der Erweiterungsantrag sei vom Landratsamt inzwischen beim Regierungspräsidium eingereicht worden. Die Genehmigungsbehörde habe die Gemeinde aufgefordert, ihre Meinung kundzutun. Die von der Verwaltung vorbereitete Stellungnahme bestand aus zwei Anliegen. Zum einen wurde gewünscht, dass der Pachtpreis, den die Kommune für das Deponiegelände erhält, "mit Inbetriebnahme der Erweiterung" um zehn Prozent erhöht werden soll. Daran änderte der Gemeinderat nichts. Eine Anpassung der Pacht war bereits bei der Beratung im Januar von Hermann Kölmel (CDU) gefordert worden. Der Pachtpreis wurde nicht genannt. Die zweite Forderung der Gemeinde zielte auf die Sauberhaltung der Umgebung ab. Wird bei Großaufträgen Material von mehr als 500 Tonnen transportiert, "ist die Zufahrtstraße der Deponie verstärkt zu reinigen", lautete eine Forderung. Daneben sollte eine Reifenwaschanlage "in Erwägung gezogen werden". Diese Formulierung sei "nicht ganz fassbar", kritisierte Kölmel und forderte eine deutlichere Verpflichtung. Er gab zu bedenken, dass die Verschmutzung der Straße in der Vergangenheit zu einem "kritischen Zustand" geführt habe. Es wäre gut, eine Reifenwaschanlage zu haben. Für Jürgen Kniehl (FWG) klang die Ausdrucksweise der Verwaltungsvorlage zu vage nach "eventuell" und "könnte". Die FWG fordere klipp und klar eine Reifenwaschanlage, sonst würde sie der Stellungnahme nicht zustimmen, machte Kniehl deutlich. Helmut Schorpp (CDU) teilte diese Haltung. Alles andere wäre "Wischiwaschi". Er fand zudem die Annahme praxisfremd, dass Verschmutzung mit dem Transportaufkommen zusammenhänge. Ein Lastwagen könne mitunter mehr Dreck machen als zehn. Die Waschanlage müsse unabhängig vom Volumen verlangt werden, nur so komme man "auf die sichere Seite". Augustin ließ über diese Frage separat abstimmen. Die Forderung "eine Reifenwaschanlage ist grundsätzlich zu errichten" wurde einstimmig angenommen. Augustin aber machte von seinem Stimmrecht keinen Gebrauch. Seine Begründung: Er könne nicht gegen seinen eigenen Vorschlag stimmen, jenen in der Sitzungsvorlage, der dem Gremium zu unverbindlich war. Dass eine Reifenwaschanlage eine gute Idee ist, hat sich Augustins Erläuterungen zufolge bei einem privaten Nachbarbetrieb der Deponie erwiesen, der Bauschutt aufbereitet. Seit im Frühjahr dort eine solche Einrichtung errichtet worden sei, habe es keine Klagen wegen Verschmutzungen mehr gegeben. Regine Krug, die Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises, teilte mit, dass das RP für die Deponie ebenfalls eine Waschanlage fordern wolle. Unabhängig davon sei der Kreisbetrieb schon mit der Planung befasst. Karin Glied (CDU) bemängelte zudem eine oftmals "mächtige Staubentwicklung". Hartmut Seidel (FWG) meinte, diese sollte durch "Befeuchten" der Straße unterdrückt werden. Wie Krug berichtete, müsse wegen dieser Problematik ein "Staubgutachten" erstellt werden. Im Gemeinderat war auch der Erste Landesbeamte Jörg Peter erschienen. Die Verschmutzung zu minimieren sei wichtig, um die allgemeine Akzeptanz der Deponie zu verbessern, hatte er gleich zu Beginn der Beratung betont. In enger Absprache mit dem RP sei der Kreis bemüht, "Emissionen" zu reduzieren. Man sei der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit "sehr sehr dankbar", unterstrich Peter die Bedeutung des Erweiterungsvorhabens. Es diene dazu, die Entsorgung von Bauschutt und Aushub für weitere zehn Jahre zu sichern. Zu der gewünschten Pachterhöhung erklärte Krug, diese sei "kein Problem".

