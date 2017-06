Betrieb in Logistikhalle läuft

Öffentlich wurde das Vorhaben vor rund einem Jahr. Die Londoner Firma Hansteen, die in Deutschland mittlerweile von M7/Blackstone übernommen wurde, errichtete das Gebäude, eine in drei Teile gegliederte Halle inklusive Be- und Entladetunnel und Pforte. Um auf die Anwohner Rücksicht zu nehmen - immerhin werden 140 Lkw-Fahrten pro Tag erwartet - sind die beiden 160 Meter langen Be- und Entladetunnel geschlossen und die Beleuchtung blendfrei. Auch eine Lärmschutzwand wurde errichtet und 100 Bäume entlang des Geländezauns gepflanzt. Die Kosten wurden damals auf rund 15 Millionen Euro beziffert. Daimler mietet das Areal, das noch Erweiterungsflächen bietet. Die Laufzeit des Mietvertrags beträgt zehn Jahre. Glücklich zeigte sich Rainer Volk, Leiter der Logistikplanung für das Werk in Gaggenau, vom Standort der neu errichteten Halle. Es sei "die beste Lage" von allen Grundstücken, die man sondiert habe. Zumal man mehr Produkte nach Rastatt als nach Gaggenau liefern müsse.

Rund 500 Lieferanten bringen die Materialien nun aus ganz Europa nach Ötigheim. Gelagert werden dort 3 000 verschiedene Teile für Achsen und Getriebe. Diese müssen dann, je nach Bedarf, in rund drei Stunden nach Gaggenau oder Rastatt geliefert werden. Der Betrieb in den Hallen wird rund um die Uhr in drei Schichten gestemmt. Mit der in Bietigheim niedergelassenen Speditionsfirma Schmitt hat Daimler dafür einen siebenjährigen Vertrag geschlossen. Ein Grund für die Speditionsfirma, rund sechs Millionen Euro zu investieren - unter anderem in Regalsysteme, rund 20 elektrobetriebene Gabelstapler und Software, berichtet Volker Klemm, der Mitglied der Geschäftsführung bei Schmitt ist. Mehr als 100 Mitarbeiter sind an dem neuen Logistikstandort beschäftigt.

Das alte Lager in Bietigheim wird nun sukzessive ausgeräumt. Für den Standort habe man bereits einen Folgeauftrag - auch von Daimler, verriet Klemm. In der Nachbargemeinde soll nun Verpackungsmaterial für Gaggenau und Bad Rotenfels gelagert werden.

Bürgermeister Frank Kiefer freute sich indes, das ehemalige, brachliegende Hagewe-Gelände einer neuen Nutzung zuzuführen. Als die Anfrage von Daimler kam, habe man daher "alles versucht", um es hinzubekommen. Mit Erfolg - und sogar in Rekordzeit, unterstrich der Rathauschef.