Bürgerinitiative will für Rastatter Freibad kämpfen

Die Pläne der Stadt Rastatt für ein Kombibad sind für die Interessengemeinschaft keine Option. "Die politischen Parteien in der Stadt haben uns bisher einfach ignoriert. Mit der Bürgerinitiative wollen wir ihnen zeigen, dass es Bürger gibt, die sich nicht einfach eine Meinung überstülpen lassen wollen", erklärte Hartmann.

Eine klare Haltung zeigt auch Klaus Lützenkirchen, der sich als regelmäßiger Nutzer des Natura seit langem mit dem Thema Kombibad befasst und zu den Initiatoren der Bürgerinitiative gehört. Er kritisiert, dass die Planung des neuen Bads fast ausschließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden habe. Auch deshalb habe er bereits vor zwei Jahren eine Facebook-Seite geschaltet, auf der regelmäßig über Neuigkeiten zum Thema berichtet würde. "Aufmerksamkeit erregen ist nicht gerne gesehen im Rathaus" sagt er und schlägt vor, in Zukunft öfter, auch in Gruppen, Gemeinderatssitzungen zu besuchen, Unterschriften zu sammeln oder auch massenhaft Postkarten an die Stadträte zu schicken, um "auf allen möglichen Wegen zu zeigen, was wir wollen", so Lützenkirchen. Es sei zwar richtig, das Natura zu sanieren. Das Beispiel Emmendingen zeige aber, dass dies Schritt für Schritt geschehen könne, ohne das Bad dafür schließen zu müssen. Und Hartmann ergänzte, mittels neuer Technik sei es vielleicht auch möglich, die Wassertemperatur konstant zu halten und die Freibadsaison in Zukunft um zwei Monate zu verlängern. Martin Uhrig betonte, die Verantwortlichen müssten bedenken, dass die vorgesehene Verringerung der Wasserfläche dazu führe, dass weniger Menschen in die Stadt kämen, mit den unerwünschten Folgen eines zurückgehenden Konsums. "Das Natura hat eine wirtschaftliche Multiplikatorfunktion", sagte Uhrig, die verloren ginge. Und Michael Bauer erklärte, den Gemeinderäten müsse man klar machen, dass sie in Zukunft nicht mehr damit rechnen könnten, von den Mitgliedern der Bürgerinitiative gewählt zu werden.

Wie Bauer ging auch ein weiterer Teilnehmer, der namentlich nicht genannt werden möchte, auf Konfrontationskurs zur Stadtverwaltung. Er habe sich im "Arbeitskreis Bäder" engagiert, berichtete er, in der Annahme, er beteilige sich am Entscheidungsfindungsprozess für oder gegen das neue Bad. "Die Sache war aber eine Alibiveranstaltung", sagte er, "wir waren in einer Schablone und kamen da nicht mehr raus". Mit anderen Worten: Die Teilnehmer seien eigentlich nur zum Abnicken der städtischen Vorgaben eingeladen worden, worauf er das Gremium wieder verlassen habe. Und eine Vertreterin der Schwimmabteilung des Rastatter Turnvereins erklärte: "Uns hat man mit mehr 50-Meter-Bahnen zum Trainieren in dem Kombibad ködern wollen", allerdings möchte auch sie kein Spaßbad. Dies würde sehr wahrscheinlich höhere Eintrittspreise und eine Verringerung der umliegenden Grasfläche mit sich bringen. "Wir sollten kämpfen", appellierte Hartmann abschließend, "denn ich möchte nicht, dass am Ende ein Bad gebaut wird, das wir nicht haben wollen."

Bisher haben etwa 700 Menschen für den Erhalt des Natura unterschrieben, wobei noch nicht alle ausgelegten Listen ausgewertet sind. Um über ein Bürgerbegehren eine Volksabstimmung zu erzwingen, müssen möglicherweise - über die genaue Zahl herrschte noch Unklarheit - 2400 Unterschriften zusammenkommen.

Wie es jetzt weiter geht, wird ein harter Kern von etwa zehn Menschen in den kommenden Wochen beraten. Interessierte können sich über weitere Maßnahmen oder Treffen auf der Internetseite informieren.

www.pronaturarastatt.de