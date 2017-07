90 Prozent der Unterkünfte belegt

Durmersheim - Für die Unterbringung von Flüchtlingen hat die Gemeinde zwei weitere Unterkünfte bekommen. Es sind ein Mietobjekt mit mehreren Plätzen in der Gewerbestraße und eine Wohnung im Haus Foto-Herz in der Speyerer Straße, das die Gemeinde aus anderen Gründen vor einigen Monaten gekauft hat. In der Folge wurden vom Rechnungsamt die Nutzungsgebühren für sämtliche kommunalen Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte neu kalkuliert. Für die frische Berechnung gab es noch einen anderen Anlass, wie Kämmerer Hans Franzen in der jüngsten Gemeinderatssitzung darlegte.

In der Vergangenheit habe man bei der Kostenkalkulation eine Belegungsquote von 70 Prozent veranschlagt. Auf Verlangen des Landratsamts sei diese jetzt mit 90 Prozent angesetzt worden. Inzwischen entspreche dies in etwa der tatsächlichen Auslastung, erklärte Franzen. Die neue Kostenaufstellung und Nutzungssatzung wurde einstimmig angenommen.

Auf eine Nachfrage von Jürgen Kniehl wurde deutlich, dass es sich bei den insgesamt 444 Plätzen, die von der Gemeinde an 16 Adressen vorgehalten werden, bei weitem nicht in allen Fällen um Wohnraum handelt, in dem Obdachlose oder Flüchtlinge leben. Franzen stellte klar, dass es sich in vielen Fällen um ganz normale Mieter handele. Insgesamt seien derzeit eigene oder gemietete Objekte von 120 Flüchtlingen und fünf Obdachlosen belegt. Auf eine weitere Frage von Helmut Schorpp (CDU) berichtete Franzen, dass momentan in den neuen Flüchtlingsheimen in der Pilgerstraße noch zwölf Wohnungen und in anderen Häusern noch drei frei seien. Schorpp richtete den Blick auf die Container vor der Kleingartenanlage in der Pilgerstraße und wünschte sich Möglichkeiten, die dort einquartierten Obdachlosen anderswo besser unterzubringen. In den Containerbehausungen, die vergangenes Wochenende durch einen tödlichen Vorfall ins Licht der Öffentlichkeit geraten waren (wir berichteten), müsse ein Mensch mit acht Quadratmetern auskommen, bedauerte Schorpp. Der Gemeinde würde es "gut zu Gesicht stehen", den Leuten anderen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Bürgermeister Andreas Augustin wies darauf hin, dass das Problem der Flüchtlingsunterbringung noch nicht ausgestanden sei. Allein dieses Jahr müsse Durmersheim noch mit 90 Zuweisungen rechnen, im kommenden Jahr könnten es weitere 40 sein. Zusätzlich stehe durch Familiennachzug ein Zuwachs um 17 Personen bevor. Am Rande der Diskussion klang das wohl heikelste Problem an, das einer Verlegung der Containerbewohner im Wege steht.

Es handelt sich meistens um ausgesprochen schwieriges Klientel. Was das bedeutet, haben vor etlichen Jahren Anwohner der Bergstraße mitbekommen, wo Leute aus diesem Personenkreis einige Zeit in einem Haus untergebracht waren. Das Zusammenleben war erheblich gestört, es kam zu manchem Aufruhr unter den Bewohnern, Polizeieinsätze waren keine Seltenheit. Ohne sie näher auszuführen, rief Augustin solche Erfahrungen in Erinnerung. Er nahm aber die Anregung Schorpps auf, den in der Pilgerstraße ansässigen hauptamtlichen Flüchtlingsbetreuer hin und wieder in den Containern nach dem Rechten sehen zu lassen. Man werde die Situation dort im Auge behalten, sagte Augustin zu. Er nutzte die Gelegenheit aber auch, um die von ehrenamtlichen Kräften unterstützte Flüchtlingsbetreuung zu würdigen. Sie laufe gut und funktioniere "ganz ordentlich".