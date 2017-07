Kiefer: "Erfolgsgeschichte in Ötigheim"

Iffezheim

Goldkanal scheidet aus Iffezheim (ema) - Bei der Suche nach einem Baggersee zur langfristigen Zwischenlagerung von Kies für die Geschiebezugabe im Rhein ist der Goldkanal aus ökologischen Gründen ausgeschieden. Insgesamt müssen 28 Millionen Tonnen untergebracht werden (Foto: ema)

Au am Rhein

Bürgermeisterin vereidigt Au am Rhein (yd) - Im Rahmen eines Festakts in der Rheinauhalle ist die neue Auer Bürgermeisterin Veronika Laukart am Montag in ihr Amt eingeführt und vereidigt worden. Laukart versprach, ihr neues Amt jederzeit nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben (Foto: Hauptmann).