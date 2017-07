Vom Pony bis zum schweren Warmblut

Iffezheim - Gestern strahlte der Vorsitzende des Iffezheimer Reit- und Rennvereins St. Georg, Lars Huber, fast mehr als die Sonne. Das 47. Bauernrennen auf der "schönsten Galopprennbahn Deutschlands" hat im Vergleich zum Vorjahr bei der Teilnehmerzahl mit 97 Nennungen mehr als eine Verdoppelung erzielt.

Man habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und heuer frühzeitig über einen eigenen Internet-Blog, über Facebook, Twitter & Co. frühzeitig PR gemacht - mit großartiger Resonanz, resümierte Huber. So konnten auch 20 externe Aussteller gewonnen werden, die von der Magnetfeldtherapie für Pferde bis zum aktuellen Neuwagen ein buntes Volksfestangebot unterschiedlichster Art präsentierten. Rund 80 Vereinsmitglieder haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um aus dem Highlight ihres Veranstaltungskalenders wieder ein Fest für die ganze Familie zu machen. Dafür hatten Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt und fanden unter anderem eine riesige Spielmobilwiese mit allerlei Fahrzeugen und Gerätschaften vor - Pferde streicheln und Kutschfahrten inklusive. Auch kulinarisch wurden die Gäste mit Leckerem verwöhnt, das es nicht überall gibt. Da reichte das Spektrum von süßen ungarischen Langos bis hin zu ausgesprochen herzhaft-leckeren Iffzer Wildspezialitäten. Schließlich ist Huber selber Jäger und weiß, was gut schmeckt.

14 Pferderassen bekamen in spannenden Rennen vor mehreren Tausend Zuschauern ihren Auftritt auf dem prominenten Iffezheimer Geläuf. Kommentator und Moderator Christian Eichelberger hat sich in wochenlangen Recherchen und Gesprächen mit den Teilnehmern akribisch über jedes Detail wie Top-Speed oder Taktik der teilnehmenden Pferde und deren Halter informiert, um die Zuschauer professionell und unterhaltsam darüber ins Bild zu setzen, wen oder was sie dort draußen bei den elf Rennen auf dem 600 Meter messenden Oval zu sehen bekamen. Vom Pony bis zum schweren Warmblut mit 1,84 Metern Stockmaß, vom Vollblutaraber bis zum Merens-Pyrenäenpferd der dortigen Bergbauern oder den Schwarzwäldern, den sanften Riesen, die die Rennbahn unter ihren großen Hufen erbeben ließen, war für jeden Pferdeliebhaber ein persönlicher Favorit dabei, der mit viel Applaus bedacht wurde. Einer der Teilnehmer war sogar schon vor 30 Jahren am Start.

Da das Bauernrennen unter dem Motto "Pferd, Hunde, Jagd" stand, feierten auch die Iffezheimer Jagdhornbläser stilecht ihre Premiere an der Rennbahn. Das Interesse der Besucher galt aber auch, trotz mangels Teilnehmern ausgefallenen Hunderennens, den "Pferden des kleinen Mannes", wie sie vor allem in der Schweiz als Zugtiere, auch in Gespannen, für die Milch von der Sennerei zur Käserei lange im Einsatz waren: die kurzhaarigen "Großen Schweizer" oder die langhaarigen Berner Sennhunde. Auch Schimmelspürhunde wie Border-Collies, Labrador oder Jack-Russell, wie sie etwa in Krankenhäusern eingesetzt werden und an deren feine Nasen kein Messgerät herankommt, wurden vorgestellt.

Alles in allem bot der Reit- und Rennverein St. Georg auch heuer wieder einen abwechslungsreichen Familientag mit Rennbahnflair und Alleinstellungsmerkmal, bei der jeder voll und ganz auf seine Kosten kommen konnte.