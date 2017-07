Shopping-Ladys machen das Beste aus verregnetem Abend Rastatt (hap) - Den Organisatoren der "Rastatter Ladys Night", Citymanagement und Gewerbeverein RA³, hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Statt lauen Lüftchen beherrschten Regen, Wind und mäßige 18 Grad den Abend. Es war zumindest ein geringer Anteil der erwarteten Besucher mit Schirm und meist guter Laune unterwegs und versuchte das Beste aus der Aktion zu machen. (hap) - Den Organisatoren der "Rastatter Ladys Night", Citymanagement und Gewerbeverein RA³, hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Statt lauen Lüftchen beherrschten Regen, Wind und mäßige 18 Grad den Abend. Es war zumindest ein geringer Anteil der erwarteten Besucher mit Schirm und meist guter Laune unterwegs und versuchte das Beste aus der Aktion zu machen. Den größten Andrang gab es in der trockenen Schloss-Galerie. Das Glücksrad des Kinos Forum war von jungen Menschen belagert. Ein paar Schritte weiter konnten sich Ladys von einer Mitarbeiterin der Drogerie Müller schminken lassen. Das Angebot wurde ergänzt durch ein Haarstyling von Frisör Klier. Danach stand ein Fotoshooting durch eine Fotografin auf dem Plan, oder man konnte sich vor einem Spiegel mit Hilfe einer eingebauten Kamera selbst fotografieren. Wer danach die weiteren Geschäfte besuchen wollte, stand spätestens nach dem Ausgang der Galerie vor einer großen Entscheidung: Zurück ins Trockene oder hinaus in den Regen? So auch die Freundinnen Sabrina (39) und Manuela (40) aus Bühl und Memprechtshofen. Beide waren trotz Regens angereist und brauchten keinen "Plan B". "Wir ziehen das durch". Sie spannten die Regenschirme auf und machten sich auf den Weg Richtung Poststraße. Bei den befragten Inhabern der Geschäfte gab es überwiegend positive Resonanz. "Wir sind froh, dass wir durchgehend geöffnet hielten und sind mit der Besucherzahl und dem Kaufinteresse sehr zufrieden", meinte etwa die Juniorchefin bei Juwelier Hirsch. Genauso sah es auch Elke Kunst, Filialleiterin bei Binder-Optik: "Für das Wetter kann niemand etwas. Wir können damit leben und machen einfach das Beste draus." Ebenso war die Meinung von Michéle Lang im Modehaus Ertel so. Sie erhielt Unterstützung durch das im Haus ansässige Kosmetikinstitut Beauty-Secret. Zufrieden trotz schlechten Wetters war auch Sabine Karle-Weiler von Senger-Moden, wo eine Vernissage mit Bildern der Künstlergruppe Artgroup 8 eine Attraktion bot. Auf dem Marktplatz sorgten die Band Living Room, Michael Spleth und Jogi Heeg für musikalische Unterhaltung. Leider war das Publikumsinteresse sehr gering. RA³-Vorsitzender Thomas Richers freute sich, dass es immer wieder Geschäftsinhaber gebe, die auch bei widrigen Umständen bereit seien, an einer attraktiven Einkaufsstadt Rastatt mitzuwirken.

