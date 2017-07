Nachhaltiges Fell von Fuchs, Waschbär und Co. Rastatt (yd/dpa) - Der Name "Fellwechsel" lässt schon vermuten, worum es bei dem bundesweiten Pilotprojekt geht, das spätestens im Herbst in Rastatt an den Start gehen soll. Der Deutsche Jagdverband und der Jagdverband Baden-Württemberg wollen Wildtierfelle aus heimischer Jagd nachhaltig vermarkten. Bislang landen die Pelze der erlegten Marder, Waschbären, Füchse, Dachse oder Nutria nämlich hauptsächlich da, wo sie nicht hingehören: auf dem Müll. "Das ist jammerschade - zumal die Nachfrage für solche Felle groß ist", meint Frederik Daniels. Er ist der Leiter der Abbalgstation der "Fellwechsel" GmbH, die demnächst in Rastatt entstehen soll. Ein Grundstück am Stadtrand wurde bereits gepachtet, der Bauantrag für die Aufstellung der Containeranlage mit Büro, Gefrierraum und Abbalgstation ist eingereicht. Den genauen Ort will Daniels lieber nicht genannt wissen. "Wir haben leider nicht nur Freunde." Dabei hat "Fellwechsel" eigentlich nichts mit den Pelzen zu tun, die die Tierschützer auf die Barrikaden bringen: "Die Pelze, die wir weiter geben, stammen zu 100 Prozent nicht aus der Zucht oder von Pelzfarmen." Jedes Fell - Daniels benutzt den Fachausdruck "Balg" - habe einen Herkunftsnachweis und werde speziell gekennzeichnet, ehe es an die Betriebe zur Weiterverarbeitung gegeben werde. "Pelz ist nicht gleich Pelz", sagt der 38-Jährige. "Unsere Bälger kann man im Prinzip bis zum Jäger und zum Revier zurückverfolgen." Weiterverarbeitet könnten die Felle dann als Innenfutter für Funktionskleidung verwendet werden. Auch die Herstellung von Taschen oder Kissen aus Pelz sei denkbar. "Fellwechsel" produziert jedoch nicht selbst, sondern liefert nur den Rohstoff. Während der Naturschutzbund (NABU) es zwar als sinnvoll erachtet, dass die Felle ohnehin erlegter Tiere verwendet werden, gleichzeitig aber Bedenken hat, dass dadurch das Tragen von Pelzen wieder salonfähig gemacht wird, ist man im Stuttgarter Landwirtschaftsministerium durchweg positiv gestimmt: "Mit der Jagd auf Raubsäuger leisten die Jäger einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt im Land." Mit "Fellwechsel" werde eine nützliche Verwertung der Felle sichergestellt, wird Minister Peter Hauk (CDU) zitiert. Neben dem heimischen Fuchs, dem Dachs, dem Iltis oder Baum- und Steinmardern kommt vor allem das Fell von Nutria, Mink, Waschbär, Marderhund oder Bisamratte für die Weiterverarbeitung infrage. Die meisten von ihnen finden sich auf der EU-Liste für invasive Arten. Jäger seien angehalten, die Population der "eingewanderten" Tiere einzudämmen. "Sie verdrängen heimische Arten und richten viel Schaden an", sagt der 38-Jährige Daniels, der aus der Ortenau stammt. Er betont, dass kein Tier eigens für "Fellwechsel" getötet werde. "Wir nutzen lediglich die Bälger, die ohnehin vorhanden sind, und vermarkten sie nachhaltig." Man habe vor, in Rastatt jährlich 7 000 bis 10000 Tiere "abzubalgen" (sprich: ihnen das Fell über die Ohren zu ziehen). Allein die bundesweite Jahresstrecke bei den Füchsen liege schon deutlich darüber, nämlich bei etwa 400000 Tieren - der Fuchsbestand habe sich in den vergangenen 30 Jahren durch die Ausrottung der Tollwut verdreifacht. Neben Frederik Daniels sollen in Rastatt zwei weitere Vollzeitkräfte beschäftigt werden. Privatinvestoren ermöglichen das Projekt, das im dritten Quartal dieses Jahres starten soll - "wir warten nur noch auf die Baugenehmigung". "Fellwechsel" konzentriert sich zunächst auf Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder Hessen, eine Ausweitung auf ganz Deutschland ist aber geplant. Die erlegten Tiere werden, nachdem sie nach Rastatt gebracht und hier abgebalgt wurden, entweder an deutsche Gerbereien oder nach dem Auftrocknen an Bekleidungsfirmen weiter gegeben.

