Jugendlichen eine Stimme verleihen Rastatt (yd) - Nichts los in Rastatt? Keine Möglichkeiten für Jugendliche, sich zu engagieren? Die Organisatoren des Jugendgipfels, der gestern zum siebten Mal stattfand, hatten es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Vorurteilen entgegenzuwirken. In Workshops und Gesprächen in der Badner Halle zeigten sie den Jugendlichen, wo es in der Barockstadt Möglichkeiten der Teilhabe, aber auch zur Freizeitgestaltung gibt. Organisiert wurde der Gipfel von einem neunköpfigen Team von Jugendlichen, die von der städtischen Kinder- und Jugendförderung begleitet wurden. Im Fokus stand dieses Mal die sogenannte Jugenddelegation. Diese soll Jugendlichen in Rastatt eine Stimme verleihen: Um die Jugendlichen an den für sie wichtigen Themen zu beteiligen, soll die Delegation, bestehend aus mindestens vier und maximal 20 jungen Menschen, gebildet werden. Diese Teilnehmer sollen dann wiederum als Multiplikatoren wirken und projektbezogen weitere Jugendliche aus der Stadt aktivieren. Der eigentliche Startschuss für die Jugenddelegation fällt in zwei Wochen mit einem Treffen für alle Interessierten. Eine Vollzeitstelle, die die Jugendlichen untereinander, aber auch mit der Stadtverwaltung und der Kommunalpolitik vernetzt, wurde nach zähem Ringen geschaffen (wir berichteten). Und OB Hans Jürgen Pütsch gab gestern im Rahmen der Begrüßung der rund 150 Jugendlichen, die sich zum Jugendgipfel eingefunden hatten, auch bekannt, wer fortan als Jugendbeteiligungsreferent bei der Stadtverwaltung tätig sein wird: Es ist Florian Seeland, bisher Mitarbeiter bei der städtischen Kinder- und Jugendförderung. In der Eröffnungsrunde mit den Jugendlichen konnte Seeland bereits einige Anregungen für seine spätere Arbeit mitnehmen. So merkte einer der jungen Besucher etwa an, dass viele Jugendlichen mit Schule, Verein und Privatem oft derart eingespannt seien, dass eine zeitintensive Mitarbeit oft gar nicht möglich sei. Seeland kündigte an, dass er bei seiner zukünftigen Arbeit auch auf die sozialen Netzwerke zurückgreifen werde, um die Meinung der Jugendlichen einzuholen. Zudem werde er versuchen, diejenigen, die sonst nicht erreicht werden, aktiv anzusprechen. "Trotz Facebook und Whats-App brauchen wir aber dennoch einige reale Personen, die etwas tun." Nach der Eröffnungsrunde im Türkenlouis-Saal ging es in die verschiedenen Workshops, für die sich die Teilnehmer im Voraus angemeldet hatten: Theater, Bolzplatzgestaltung, Frag' Deinen Bundestagsabgeordneten, Hip-Hop-Dance, Journalismus, Fun Sumo, DJing oder Handball standen auf dem Programm. Das Organisationsteam bestehend aus Diana Richter, Ajla Hrvatovic, Karina Budeanu, Alice Ludwig, Sandra Overlack, Fatih Kühlmeier, Meliksah Ünal, Ömer Ökzan und Anna Wahlheim zog gestern Nachmittag ein positives Fazit. Ziel sei es gewesen, möglichst viele Jugendliche anzusprechen: "Und das ist uns eindeutig gelungen", bilanzierte Fatih Kühlmeier zufrieden.

