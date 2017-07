Glasfaserausbau soll vorangetrieben werden

Au am Rhein - Bei der Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen für schnelles Internet ist Au am Rhein im Landkreis Rastatt keine Ausnahme. Die in einer Bedarfsanalyse des Landratsamts festgestellte Minderversorgung von Gewerbegebieten trifft auch für die nördlichste Kreiskommune zu.

Im Gebiet "Weinäcker, Hasenträger", das kurz und bündig "Au Ost" genannt wird, sind 30 Firmen betroffen, im Gewerbegebiet Oberwald zwölf. Diese Zahlen nannte Bürgermeisterin Veronika Laukart am Montag in der Sitzung des Gemeinderats, wo das Thema an erster Stelle auf der Tagesordnung stand.

Die Verwaltungschefin erachtete es als sinnvoll, dass die Kommune ein Glasfasernetz bereitstellt und bei der entsprechenden Initiative des Landkreises mitmacht. Dann könnten die Betriebe in den Gewerbegebieten, die dies wünschten, an eine leistungsfähige Breitbandversorgung angeschlossen werden. Für die Bereitstellung von insgesamt 42 Anschlüssen müsste die Gemeinde rund 55000 Euro investieren, erklärte Laukart. Die Berechnung beruht auf Angaben des Landratsamts und der Aussicht auf Zuschüsse von Bund und Land. Sollte sich die Anzahl der Firmen ändern, würden auch die Kosten angepasst, merkte die Bürgermeisterin an.

Die Verwaltung jedenfalls sei für den Netzausbau, er diene der Standortsicherung und sei als Wirtschaftsförderung zu verstehen. "Wir sollten uns grundsätzlich bereiterklären", bat Laukart den Gemeinderat um Zustimmung. Diese würde aber noch nicht bedeuten, "dass wir komplett definitiv dabei sind". Der verbindliche Beschluss solle erst gefasst werden, wenn die Kosten konkret feststehen und man wisse, wie viele Firmenanschlüsse benötigt würden und wie viele Gemeinden kreisweit mitmachten.

Der Gemeinderat ließ an seiner Unterstützung keine Zweifel aufkommen. Besonders gut fand der FWG-Fraktionssprecher Walter Hettel, dass die Kreisinitiative ein Betreibermodell vorsehe. Die Gemeinde bleibe damit Eigentümer des Glasfasernetzes und könne über den weiteren Ausbau eigenständig entscheiden. Man wisse aber, dass die Aufrüstung für manchen Betrieb zu spät komme. Einige hätten sich bereits in Eigenregie die benötigten Kapazitäten verschafft.

Hettel erinnerte daran, dass es vor Jahren bei einer früheren Bedarfsermittlung geheißen habe, es gebe keine weißen Flecken in Au am Rhein. Der Kreis habe zwei Jahre verloren, zwischenzeitlich sei die Telekom aktiv geworden. Diese hat 2015 das Netz in Wohngebieten ertüchtigt (wir berichteten). Wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Kimmig hervorhob, gehe aber die Glasfaser-Versorgung der Telekom nur bis zu den Verteilerstationen. Die "letzte Meile" zu den Kunden sei nach wie vor Kupfer.

Das aktuelle Vorhaben hingegen bedeute Glasfaser bis ins Haus, betonte Kimmig. "Glasfaser ist Zukunft", stand für ihn außer Zweifel, dass die Übertragungsgeschwindigkeiten, die momentan im Ort bis zu 120 Megabit pro Sekunde lägen, weiter steigen werden. Auch Kimmig begrüßte es, dass die Gemeinde mit dem Betreibermodell "Herr der ganzen Geschichte" bleiben werde. Er wies jedoch daraufhin, dass es Firmen mit Bedarf an schnellen Verbindungen nicht nur in den Gewerbegebieten, sondern auch in Wohnvierteln gebe.

Kimmig regte an, bei anstehenden Baustellen den Netzausbau mit zu berücksichtigen, etwa durch das Verlegen von Leerrohren. Darüber werde man erst entscheiden können, wenn man über die Art des Breitbandausbaus genau Bescheid wisse, entgegnete Laukart. Der jetzige Beschluss stelle nur den ersten Schritt dar. Diesen ging der Gemeinderat einstimmig mit.