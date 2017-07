Rastatter Benz-Werk braucht mehr Platz

Die Pläne machten der Rastatter Werkleiter Thomas Geier und OB Hans Jürgen Pütsch gestern öffentlich. Beide sprachen von einem "ambitionierten" Vorhaben, das der Zukunftssicherung der Fabrik diene und dessen Rolle als Lead-Werk bei der Kompaktwagen-Produktion stärke.

Dass Daimler mit seinem Wunschkatalog an die Landesregierung und die Stadt Rastatt herangetreten ist, begründet Geier mit dem "extremen Umbruch", vor dem die Branche stehe. Er geht davon aus, dass bis zum Jahr 2025 etwa 15 bis 25 Prozent aller Autos über einen Elektroantrieb verfügen.

Daimler selbst hat angekündigt, bis 2022 zehn Elektroautos auf den Markt zu bringen - "mindestens" eins davon soll in Rastatt gefertigt werden. "Der Flächenbedarf für die Produktion steigt deutlich", sagt Geier, selbst wenn man platzsparende Optionen wie den Bau eines Parkhauses in Erwägung ziehe.

Als Konsequenz strebt das Unternehmen jetzt eine Expansion an, die bislang als unrealistisch galt: eine Ausweitung im Süden auf der anderen Seite der Ottersdorfer Straße. Dorthin würde Daimler gerne den Industriepark mit den Zulieferern umsiedeln - um deren Flächen auf dem Werksgelände künftig selbst nutzen zu können. Die Verknüpfung mit dem Werk wäre über eine Brücke über die Ottersdorfer Straße denkbar.

Aus Geiers Sicht wäre die Süd-Variante die "optimale" Lösung - wohl wissend, dass die sensiblen Flächen im Landschaftsschutzgebiet liegen. Nach den derzeitigen Vorstellungen würden bei dieser Besiedelung das Schützenhaus, der Rieder Hof und der Kaltenbachsee ausgeklammert bleiben. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung wäre ein solcher Eingriff "bislang ohne Vorbild in Baden-Württemberg".

Eigentlich hatten sich Daimler und Stadt bereits vor 14 Jahren für den Fall einer Expansion auf eine andere Lösung vorbereitet. Ein raumordnerischer Vertrag sichert Daimler zu, dass man im Südosten rund 30 Hektar in Anspruch nehmen könnte. Dann müsste jedoch unter anderem die Kleingartenanlage Oberwald geopfert werden.

Dass diese Option nicht mehr erste Wahl ist, begründet Geier mit dem Produktionsfluss im Werk. Außerdem gilt die Zerstückelung der Fläche in über 120 Parzellen als problematisch, während im Süden das Gebiet fast komplett in städtischem Eigentum ist.

"Wir wollen eine offene Diskussion", sieht der Werkleiter nun den Start eines Meinungsbildungsprozesses, den man vor allem mit dem Naturschutz in Behörden und Verbänden führen müsse.

Wie das Thema dem Unternehmen unter den Nägeln brennt, zeigt auch, dass Daimler-Chef Dieter Zetsche selbst bei der Landesregierung für das Vorhaben wirbt.

Es geht dem Unternehmen aber noch um mehr. Was schon Zetsche bei der Jubiläumsfeier zum 25-Jährigen des Rastatter Werks ansprach, bekräftigte Thomas Geier gestern: Die Verkehrssituation in und um Rastatt sei "verbesserungswürdig". Der Werkleiter beklagte, dass zuletzt Zulieferer wegen der Staus auf den Straßen immer häufiger nicht pünktlich in der Fabrik ankämen.

Jetzt wird eine Lösung erwogen, die an die gerade wieder planerisch reaktivierte Querspange zwischen der Badener Straße (B3) im Münchfeld und der L75 (ehemals B36) anknüpft. Auf dem Tisch liegt eine Verlängerung ab der L75 parallel zum Gleis bis zur Ottersdorfer Straße. Dadurch entstünde eine Westumfahrung Rastatts.

Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch will den größten Arbeitgeber in der Region bei seinem "Transformationsprozess" (Geier) unterstützen. Bei einer Sondersitzung des Gemeinderats am 13. Juli will der Verwaltungschef dafür werben, dass die Stadt eine Machbarkeitsstudie für Werkserweiterung und Verkehrsneuordnung in Auftrag gibt. Für die Stadt sei das Ganze eine "Riesenherausforderung", so der Rathaus-Chef. Pütsch hofft, dass man wie bei den ökologischen Ausgleichsmaßnahmen zur Werksansiedlung vor 25 Jahren erneut eine pragmatische Lösung findet.

Für die Querspangen-Lösung müsste Rastatt laut Verkehrsministerium die Planung und den Bau vorfinanzieren. Dabei müsste man sich mit Baden-Baden und Iffezheim abstimmen. Bei der möglichen Süderweiterung müsste ein Investor gefunden werden, weil Daimler die Flächen der Zulieferer nicht selbst kaufen will.