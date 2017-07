"Glaube an Gott als Halt in stürmischen Zeiten"

Interview

BT: Herr Scholz, warum lassen sich Ihrer Erfahrung nach manche Menschen erst firmen, wenn sie schon erwachsen sind?

André Scholz: Erwachsene Interessierte an der Firmung stehen oft kurz vor einem wichtigen Schritt in ihrem Leben. Sie möchten heiraten oder als jüngere Erwachsene haben sie einen Auslandsaufenthalt vor sich. Manchmal ist es ein Praktikum in einem Entwicklungsland oder ein freiwilliges soziales Jahr. Das Sakrament der Firmung wird dann vor allem als Bestärkung erfahren. So wird auch in der symbolischen Handlung in der Firmfeier eine Salbung durchgeführt, die vor allem verdeutlicht: Gott stärkt Menschen mit verschiedenen Gaben, wenn sie bewusst Verantwortung für andere Menschen wahrnehmen. Einige Erwachsene möchten ein Patenamt übernehmen. Paten müssen laut Kirchenrecht gefirmt sein.

Andere Menschen haben einen wichtigen Lebensabschnitt oder sogar eine Art "Kurswechsel" in ihrem Leben hinter sich. Diesen Menschen ist oft klargeworden, dass der Glaube an Gott ihrem Leben besonders in stürmischen Zeiten Halt geben kann. Das Sakrament der Firmung steht dann für die bewusste Entscheidung für Gott und die Kirche.

Meine Erfahrung ist, dass allen Interessierten die Lust am Glauben gemeinsam ist. Im Austausch über den Glauben spüre ich bei ihnen deutliche Begeisterung.

BT: Wer kann sich firmen lassen? Gibt es bestimmte Voraussetzungen?

Scholz: Es kann sich jeder firmen lassen, der getauft ist. Wer sich firmen lassen möchte, sollte aber wissen, was in der Firmung mit einem passiert. Dafür bedarf es einerseits Kenntnis über christliche Glaubensinhalte. Andererseits sind Erfahrungen im Glauben wichtig. Der gemeinsame Austausch über diese Erfahrungen oder das Gebet werden in jeder Firmvorbereitung praktiziert.

BT: Was ist der weitere Ablauf, nachdem man sich angemeldet hat?

Scholz: Für Erwachsene findet am Freitag, 29. September, ein Vorbereitungsabend statt. Dies ist das erste Treffen aller Teilnehmenden. An diesem Treffen lernen sich die Interessenten kennen und sprechen über die eigene Motivation, sich firmen zu lassen.

Am 21. Oktober erfolgt ein ganzer Seminartag. Die Teilnehmenden tauschen sich darüber aus, welche Rolle Gott und die Kirche in ihrem Leben bisher gespielt hat und in Zukunft spielen kann. Informationen über das Sakrament der Firmung werden an diesem Tag ebenso vermittelt.

Die Vorbereitung mündet in einem Gottesdienst am 12. November. In diesem Gottesdienst wird den Teilnehmenden das Sakrament der Firmung gespendet.

BT: Von wem wird der Seminartag gestaltet?

Scholz: Der Seminartag wird von der Gemeindereferentin Simone Sattler aus Iffezheim und Pfarrer Michael Keller aus Gernsbach geplant und durchgeführt. Klassischer Schulunterricht ist es eher nicht. Pfarrer Michael Keller wird auch das Sakrament der Firmung spenden.

BT: Gibt es Unterschiede zur Firmung von Jugendlichen?

Scholz: Ein großer Unterschied ist die Dauer der Vorbereitungszeit. Für Jugendliche liegt die Firmvorbereitung zwischen drei und sechs Monaten. Dies liegt unter anderem daran, dass die Gemeinschaftserfahrung und Beziehungen bei Jugendlichen im Vordergrund stehen. Für diese Gruppenerfahrung bedarf es natürlich Kontakte und Berührungspunkte über einen längeren Zeitraum. Aber auch für Jugendliche gibt es ganz verschiedene Angebote. Neben dem klassischen Firmunterricht werden häufig Wochenenden oder Samstage zum Teil mit vielen erlebnispädagogischen Elementen und Jugendgottesdiensten in den Seelsorgeeinheiten des Dekants angeboten.

BT: Werden die Erwachsenen an einem "Extra-Termin" gefirmt?

Scholz: Ja. Für die Erwachsenen findet ein extra Firmgottesdienst statt. Für Jugendliche finden Firmgottesdienste in der Regel alle zwei Jahre an einem Wochenende für alle Seelsorgeeinheiten des Dekanats statt.

BT: Ist dieses Angebot neu?

Scholz: Das Dekanat hat dieses Angebot bereits im Frühjahr dieses Jahres das erste Mal durchgeführt. Im Schnitt wird alle ein bis zwei Monate nach so einem Angebot gefragt. Allerdings muss auch bei so wenigen Vorbereitungsterminen der Terminplan funktionieren. So konnten zum Frühjahrstermin in diesem Jahr zwei Erwachsene gefirmt werden. Für das Herbstseminar haben wir bereits drei Anmeldungen.

BT: Soll dieses Angebot regelmäßig stattfinden?

Scholz: Wir planen, das Angebot zweimal im Jahr, jeweils im Frühjahr und im Herbst, durchzuführen.

Interessenten können sich formlos bei André Scholz vom Dekanat Rastatt zur Firmung anmelden. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei zwei bis drei Personen. Anmeldeschluss ist der 20. September. Die Firmung findet am 12. November in der Seelsorgeeinheit Gernsbach statt. (0 72 22) 7 86 69 12; E-Mail: dekanatsreferent@dekanat-rastatt.de.