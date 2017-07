Stadtmaus im Schloss Bellevue Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Ob Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch in Rastatt vor drei Tagen auch Ludwig, der Stadtmaus, begegnet ist, hat unsere Zeitung leider nicht herausbekommen. Aber: Der Bundespräsident wird wohl in Berlin demnächst Bekanntschaft mit Ludwig machen, denn Ludwigs Schöpfer Hans Peter Faller hat eine Einladung zum Bürgerfest des Staatsoberhaupts am 8. September im Park von Schloss Bellevue erhalten. "Eine tolle Ehre", freut sich der Rastatter Kinderbuchautor, der unter der Anzugsjacke auf jeden Fall ein Hemd mit Ludwig-Motiv tragen und Bücher mitbringen will. Dabei hätte Faller eigentlich gar keine Zeit für Gartenpartys. Schließlich wird sein dritter Band über die Abenteuer von Ludwig und seinen Freunden im September kurz vor dem Abschluss stehen. Im Oktober soll es so weit sein: "Ludwig, die Stadtmaus an Rhein und Murg" soll der dritte Band der Ludwig-Bücher heißen - und der Titel ist Programm. In den ersten beiden Bänden ging es darum, wie die Stadt- und Schlossmäuse in Rastatts Stadtgeschichte mitgemischt haben. Jetzt hat sich der Autor die Historie mehrerer Städte und Gemeinden im Landkreis vorgenommen. Wie immer haben bei den Vorarbeiten Kinder mitgewirkt. Diesmal waren Grundschüler aus Bühl, Hörden, Hilpertsau und Staufenberg mit von der Partie. "Die Arbeit mit den Kindern hat mir wie immer besonders viel Spaß gemacht." Aber auch die Recherche in Archiven und Museen begeistert den Hobby-Historiker: "Im Generallandesarchiv Karlsruhe habe ich in den Kriegstagebüchern des Türkenlouis blättern dürfen, und im Deutschen Apothekenmuseum Heidelberg hat mich die Apotheke des Klosters Schwarzach begeistert." Ludwig erobert die Region Das neue Ludwigbuch funktioniert nach dem bewährten Prinzip: Regionalgeschichte wird kindgerecht erzählt und mit lustigen, aufregenden oder unheimlichen Mäusegeschichten gewürzt. Gespannt darf man sein, wie in Staufenberg eine Erdbeer-Diebesbande überführt wird. Auch was es mit dem seltsamen Apfelschuss auf der Freilichtbühne Ötigheim auf sich hat, werden die Leser dann erfahren. "Besonders viel Vorarbeit hat die Geschichte über die Flößerei bedeutet", erinnert sich der Autor. Eine Waldmausfamilie aus dem Murgtal bittet darin die Stadtmaus Ludwig um Hilfe: Sie will nach Amerika auswandern, und muss erst mal irgendwie bis Steinmauern kommen. Auch im neuen Ludwigbuch wird es Zeichnungen der Illustratorin Maria Karipidou geben, kombiniert mit historischen Stichen und Fotografien. Die vielbeschäftigte Zeichnerin will sich so bald wie möglich an die Arbeit machen. Natürlich möchte Faller auch sein Rahmenprogramm wie Klassenbesuche und Auftritte auf Weihnachtsmärkte auf den Landkreis ausdehnen. Die Ludwig-Fans dürfen sich auf zehn ganz unterschiedliche Geschichten aus vielen Gemeinden des Landkreises Rastatt auf rund 100 Seiten freuen - sogar aus Dörfern, die es heute gar nicht mehr gibt...

