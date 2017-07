Mitreißend, fantasievoll, bewegend Von Rainer Wollenschneider Rastatt - Was die Qualität von K.i.d.S. an der Karlschule ausmacht, das den regulären Schulunterricht begleitet, das zeigten bei der Feier zum Zehnjährigen selbst gefertigte Schülertransparente: K.i.d.S. (Kunst in der Schule) ist schön, super, perfekt, bunt, witzig, kreativ, macht Freude und Spaß. Bei einer zünftigen Feier in der Aula gab es hierzu unter der Überschrift "K.i.d.S. bewegt alle" eine überzeugende Inszenierung. Klar wurde, dass die Kooperation zwischen Schulleiterin Nina Barbara Lauckner und der Vorsitzenden des Fördervereins, Sylvia Weimer-Hartmann, das Erfolgsmodell ermöglicht hat. Dank Sponsorengelder wurde die Balance zwischen Regelschulunterricht und begleitendem Kunstprojekt möglich. "Wir wollten keine Eintagsfliege, sondern etwas, das sich fest etabliert", so Weimer-Hartmann. Einmal wöchentlich für zwei Stunden werden die Schüler von Trommellehrer Notker Dreher in die afrikanische Percussionkunst hineingezogen. Den Kunstpart mit vielen kreativen Ideen der Dritt- und Viertklässler betreut Anne-Bärbel Ottenschläger. Der Regisseur und Theaterpädagoge Rob Doornbos komplettiert das engagierte K.i.d.S.-Betreuerteam. Nach den Themen "Rastatter Frieden" (2014) und "Heimat" (2016) wurde mit den 120 Schülern zum Zehnjährigen das Thema "Stadt" angegangen. Nina Barbara Lauckner ging bei der Feier auf die große, spürbare Motivation der Akteure ein. "Die Kinder zeigen andere musische Talente als im Unterricht und nutzen K.i.d.S. für ihre Entwicklung", fügte Bürgermeister Arne Pfirrmann an. Die Bühne der Aufführung lag mitten unter den Zuschauern. An den Wänden: von Schülern gefertigte Städtebilder. Das Geschehen machte deutlich, wie gerade die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund, über Sprachbarrieren hinweg, durch K.i.d.S. gefördert wird. Mitreißende Sequenzen zu den drei Bereichen Trommeln, Theaterspielen und Bildende Kunst wurden bei einer gelungenen Licht- und Toninszenierung geboten. Fantasie und Spaß bei sehr viel Bewegung auf der großen Bühne waren angesagt, und die spürbare Einsatzfreude der Akteure übertrug sich auf das immer wieder applaudierende Publikum. Dazu wurden Sketche in der durch Quader angedeuteten Stadt präsentiert. "Das ist eine verrückte Stadt, die es ganz schön in sich hat", war zu hören, und die Spielszenen untermauerten das. "K.i.d.S. bewegt alle" stand ja über der Aufführung - und diese fruchtbare Synthese der einzelnen künstlerischen Disziplinen wurde überdeutlich. Das aus voller Kehle gesungene K.i.d.S.-Lied belegte zum Schluss nochmals, was hier an der Karlschule Begeisterndes geleistet wird. "Dieses ist ein einzigartiges Modell für Baden-Württemberg, was das musische Schaffen betrifft", stellte Rob Dornboos fest.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Infozentrum hält Besucherzahl Gernsbach (ham) - Trotz durchwachsener Witterung hat das Infozentrum Kaltenbronn die Besucherzahl des Vorjahres heuer mit rund 7 000 gehalten. Im zehnten Jahr des Bestehens plant das Infozentrum einen Jubeltag am 3. September. Das neue Programm für 2017 liegt nun aus. » Weitersagen (ham) - Trotz durchwachsener Witterung hat das Infozentrum Kaltenbronn die Besucherzahl des Vorjahres heuer mit rund 7 000 gehalten. Im zehnten Jahr des Bestehens plant das Infozentrum einen Jubeltag am 3. September. Das neue Programm für 2017 liegt nun aus. » - Mehr