Polizei durchkämmt Äcker nach vermisstem Algerier

Forbach

Sprayer beschmiert Straßenbahn Forbach (red) - Ein Sprayer hat in der Nacht auf Freitag eine Straßenbahn nahezu über die gesamte Breite mit Farbe beschmiert. Als die Polizeibeamten zum Bahnhof kamen, sahen sie noch einen jungen Mann. An der Bahn fanden sie zudem das T-Shirt des Sprayers (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein Sprayer hat in der Nacht auf Freitag eine Straßenbahn nahezu über die gesamte Breite mit Farbe beschmiert. Als die Polizeibeamten zum Bahnhof kamen, sahen sie noch einen jungen Mann. An der Bahn fanden sie zudem das T-Shirt des Sprayers (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Neue Erkenntnisse nach Radunfall Rastatt (red) - Nach dem Bericht über die Kollision eines Autos mit einem Fahrradfahrer, bei dem der 76-jährige Radler am Mittwoch schwer verletzt wurde, haben sich Zeugen bei der Polizei gemeldet. Den Beamten liegen nun neue Informationen zu dem Unfall vor (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Nach dem Bericht über die Kollision eines Autos mit einem Fahrradfahrer, bei dem der 76-jährige Radler am Mittwoch schwer verletzt wurde, haben sich Zeugen bei der Polizei gemeldet. Den Beamten liegen nun neue Informationen zu dem Unfall vor (Symbolfoto: red). » - Mehr

Rheinmünster

Mit Kleinbus überschlagen Rheinmünster (red) - Glück im Unglück hatte eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Kleinbusses. Sie ist am Freitagmittag gegen 12 Uhr auf der B36 in Höhe Söllingen von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Wagen überschlug sich in der Folge. Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon (Foto: Margull). » Weitersagen (red) - Glück im Unglück hatte eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Kleinbusses. Sie ist am Freitagmittag gegen 12 Uhr auf der B36 in Höhe Söllingen von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Wagen überschlug sich in der Folge. Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon (Foto: Margull). » - Mehr

Karlsruhe

Keine Erklärung für Gasaustritt Karlsruhe (red) - An einer Tankstelle in der Wattstraße in Karlsruhe ist am Freitagmorgen Gas ausgetreten. Laut Polizei war wohl ein defektes Ventil Ursache für das Problem. Mehrere Gebäude wurden geräumt. Wie es zu dem Leck kommen konnte, ist noch nicht klar (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - An einer Tankstelle in der Wattstraße in Karlsruhe ist am Freitagmorgen Gas ausgetreten. Laut Polizei war wohl ein defektes Ventil Ursache für das Problem. Mehrere Gebäude wurden geräumt. Wie es zu dem Leck kommen konnte, ist noch nicht klar (Symbolfoto: dpa). » - Mehr