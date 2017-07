Auf der Seite von Angela Merkel Von Anne-Rose Gangl Ötigheim/Bühl - Hochmotiviert zeigten sich die Christdemokraten des Kreisverbands Rastatt im Rahmen ihres Kreisparteitags, der am Donnerstagabend im Geschwister-Scholl-Haus in Ötigheim stattfand. Die Zukunft des gut aufgestellten Kreisverbands legten die 117 Delegierten in die Hände von Brigitte Schäuble, die mit 90,6 Prozent der Stimmen zur Kreisvorsitzenden gewählt wurde. Die 64-Jährige ist eine Vollblutpolitikerin, die nicht nur regional, sondern auch landesweit als Mitglied im CDU-Landesvorstand und Mitglied im Landesvorstand der Frauenunion ihre Meinung kundtut. "Die Überzeugung, dass die CDU die beste Politik für Deutschland macht, hat mich dazu veranlasst, den Hut in den Ring zu werfen", sagte die ehemalige Gaggenauer Bürgermeisterin. Sie verheimlichte nicht, an der Seite von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu stehen und appellierte, die Ärmel hochzukrempeln, damit die Politik fortgeführt werden könne. Unterstützt wird die Kreisvorsitzende von ihren Stellvertretern Katharina Götz (Rastatt), Constantin Braun (Bietigheim) und Tobias Wald (Ottersweier). Brigitte Schäuble tritt die Nachfolge von Dr. Alexander Becker an, der den 1 578 Mitglieder starken Kreisverband mit seinen über 40 Verbänden, Vereinigungen von der Jungen Union über die Frauen Union bis hin zur Mittelstandsvereinigung, die vergangenen vier Jahre führte und aus beruflichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellte. Er hatte unter anderem den Arbeitskreis Drogen innerhalb des Kreisverbands ins Leben gerufen und kürzlich den Arbeitskreis Bildung wiederbelebt. Ein letztes Mal redete Becker den Anwesenden ins Gewissen: "Die CDU ist die Volkspartei der Mitte, dies darf nicht nur eine Floskel sein." Er sprach von einer "Graswurzelbewegung", denn die CDU sei im Kreis mit 166 Gemeinderäten, 138 Ortschaftsräten, 24 Kreisräten, etlichen Bürgermeistern und dem Landrat vertreten. "Du warst vier Jahre lang unser Dirigent", lobte Landtagsabgeordneter Tobias Wald den scheidenden Kreisvorsitzenden. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im CDU-Bundesvorstand, Dr. Stephan Harbarth, der das Tagespräsidium leitete, bestätigte Becker eine erfolgreiche Arbeit. Grußworte überbrachten Bundestagsabgeordneter Kai Whittaker, der von einer "bis in die Haarspitzen motivierten und mobilisierten Partei" sprach, Landtagsabgeordnete Sylvia Felder sowie Europaabgeordneter Daniel Caspary, der auch als Kreisvorsitzender des Nachbarkreises Karlsruhe-Land Glückwünsche aussprach. Mit über 98 Prozent der Stimmen neu in den CDU-Kreisvorstand gewählt wurde Burkhard Jung (Gernsbach). Der Kämmerer des Landkreises Rastatt tritt als Kreisschatzmeister die Nachfolge von Roland Klimesch an, der dieses Amt 24 Jahre lang ausübte. Geprüft wird er von Ralph Ganz (Ötigheim) und Konrad Walter (Gaggenau). Weiter in den Vorstand gewählt wurden Mitgliederbeauftragter Kevin Gerstner (Forbach), Kreispressesprecher Kai Mungenast (Forbach), Kreisschriftführer Viktor Loghin (Rastatt), die Beisitzer Landrat Jürgen Bäuerle (Bühlertal), Roland Ernst (Weitenung), Sylvia Felder (Gernsbach), Torben Glasstetter (Hörden), Martina Hurst (Sinzheim), Anja Jordan (OV Ottersdorf-Plittersdorf), Hans-Wilhelm Juchem (Neusatz), Carsten Klagmann (Rastatt), Brigitta Lenhard (Rastatt), Doris Oesterle (Iffezheim), Dirk Preis (Gernsbach), Ferdinand Sahner (Ottersweier), Doris Schmith-Velten (Bühl), Christian Schorpp (Ötigheim) und Daniel Stöß (Lichtenau). In das Amt des Internetbeauftragten wählte die Versammlung Christian Andreas (OV Niederbühl-Förch), MdL Tobias Wald (Ottersweier) vertritt den Kreisverband im Bezirksvorstand.

