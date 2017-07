Fast-Kollision mit Fischreiher im Tiefflug

Kuppenheim - "Der Kopf wird frei, der Kreislauf kommt in Schwung, man muss sich nicht über morgendliche Staus ärgern und kommt entspannt an" - Franz-Jörg Westermann gerät ins Schwärmen, wenn er von seinem Hobby spricht. Jeden Tag radelt der Oberndorfer von seinem Wohnort zu seiner Arbeitsstelle in Rastatt und wieder zurück - bei Wind und Wetter und dies schon seit 16 Jahren.

"Jede Jahreszeit hat ihren Reiz", weiß der 52-Jährige, der aber besonders gerne im Winter in die Pedale tritt und sich dabei auch nicht von klirrender Kälte, Frost und Eis abschrecken lässt. Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen, etwa wenn es aus Kübeln schüttet, steigt der passionierte Radfahrer notgedrungen in seinen Wagen: "Ich verteufele jeden Morgen, an dem ich das Auto nehmen muss."

Die tägliche Strecke hin und zurück mit dem Fahrrad beträgt 16 Kilometer, Westermann fährt über Kuppenheim am Kanaldamm entlang, der seit 2004 durchgängig asphaltiert ist. Eine große Erleichterung, wie er herausstellt: "Als die Piste noch nicht befestigt war, war es bei Regen und Schneematsch eine regelrechte Schlammschlacht und bei Trockenheit extrem staubig."

Der Oberndorfer liebt diese Strecke, vor allem früh am Morgen, wenn er um halb sieben unterwegs ist und der Tag so langsam erwacht. Wunderbare Sonnenaufgänge hat er dabei schon erlebt und - das sei das Besondere an diesem Weg - viele Tiere gesehen wie Nutrias, Marder, Füchse, Raben, Enten, Falken, Bussarde und selbst ein verirrtes Wildschwein. Höhepunkt der tierischen Begegnungen sei aber vor etwa zwei Jahren "die Beinahe-Kollision mit einem Fischreiher" gewesen, "der mir im Tiefflug entgegenkam und im letzten Moment auswich. Ich hätte auf die Schnelle nicht die Möglichkeit dazu gehabt", schildert er den Vorfall und mag sich gar nicht Weiteres ausmalen: "Der Ausgang wäre möglicherweise fatal gewesen."

Westermann ist ein vorbildlicher Fahrradfahrer, der immer mit Helm fährt, selbst wenn er sich nur mal kurz in den Sattel schwingt, um etwas zu besorgen. Sicherheit ist ihm ganz wichtig. Dazu gehört auch, dass das Rad immer gut in Schuss ist. "Ich brauche für die Wartung keine Fahrradwerkstatt", sagt er, ich mache alles selbst." Vier Fahrräder hat Westermann bisher gehabt und alle lang gefahren, zwei befinden sich noch heute in seinem Besitz. "Man braucht nicht immer das Neueste", meint der Oberndorfer, der auch in seiner Freizeit oder am Wochenende gerne schöne Radtouren unternimmt. Ebenso beteiligt er sich alle Jahre wieder an der AOK/ADFC-Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit". Insgesamt, so peilt er seine Leistung über den Daumen, bewältigt er im Jahr durchschnittlich 3500 Kilometer mit dem Drahtesel.

Im Winter, wenn es morgens noch dunkel und knackig kalt ist, mag er die Strecke am Kanaldamm besonders. Es ist ruhig und die Luft herrlich frisch. "Rekord und Schmerzgrenze lagen bei mir bisher bei minus 18 Grad und total vereister Strecke. Dank Spikes, die für Fahrräder erlaubt sind, war dies aber kein größeres Problem", erzählt er schmunzelnd. Grundvoraussetzungen für Winterfahrten seien eine sehr gute Radbeleuchtung und die richtige Kleidung, betont der gelernte Industriemechaniker und Fachkraft für Lagerwirtschaft, der dabei auf das "Zwiebelprinzip" schwört, also mehrere Lagen übereinander. Das tägliche Radfahren hält den Vater einer Tochter in Form und topfit. Die gute Kondition zeigt sich auch an seiner Geschwindigkeit - "ich bin mit durchschnittlich 25 Stundenkilometern ziemlich flott unterwegs", berichtet er nicht ohne Stolz. Solange er gesund bleibe und keine Handicaps habe, komme ihm auch kein E-Bike ins Haus, meint Westermann - sagt's und radelt lachend davon.