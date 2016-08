Traumtor von El Khallouki Total verpatzt hat Neuling SV Stadelhofen gestern Abend seine Verbandsliga-Heimpremiere im Mührigwald-Sportpark. Gegen den zuvor noch punktlosen SV Bühlertal unterlagen die Oberkircher Teilörtler 0:2 (0:1). Und das ausgerechnet am Geburtstag von Trainer Daniel Bistricky. Die Gäste vom Mittelberg haben sich ihre ersten drei Zähler redlich verdient. Das Team von Coach Michael Santoro war über die gesamten 90 Minuten abgeklärter und setzte immer wieder Nadelstiche gegen ein Gastgeber-Team, das in den ersten 45 Minuten jegliche Aggressivität vermissen ließ und im Mittelfeld viele Fehlpässe produzierte, die dem Gast in die Karten spielten. In der Offensive fand der SV Stadelhofen in Durchgang eins überhaupt nicht statt. Die sichere Vierer-Abwehrkette des SVB um Manuel Kirschner und den Ex-Stadelhofener Christian Schmidt wurde kaum geprüft, auch Torhüter Daniel Zeitvogel verbrachte einen insgesamt "geruhsamen Abend". Die Hausherren enttäuschten auf der ganzen Linie, was jedoch die insgesamt gute Leistung der Bühlertäler nicht schmälern soll. Bereits in der 12. Minute hatte David Knobelspies die Gäste-Führung auf dem Fuß, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Keeper Marcel Lang, der mit einigen Paraden eine höhere Niederlage verhinderte. Fast die gleiche Situation dann in Minute 40, auch diesmal fand der quirlige Knobelspies in Lang seinen Meister. Besser machte es dann sein Bruder Jonas Knobelspies, der unmittelbar vor dem Pausenpfiff zum 0:1 (44.) abstaubte. Moritz Keller hatte abgezogen, SVS-Torhüter Lang parierte den Ball vor die Füße von Jonas Knobelspies, der dann ihn dann nur einzuschieben brauchte. In Durchgang zwei waren die Hausherren zwar etwas präsenter und hatten durch Volker Springmann (50. und 87.) zwei Möglichkeiten. Doch mehr ließen die Santoro-Schützlinge nicht zu, die auch in dieser Phase die Übersicht behielten. Das 0:2 durch den 120 Sekunden zuvor eingewechselten Marcel El Khallouki war dann schon die Vorentscheidung. Überragend dabei war die Vorbereitung von Jonas Knobelspies, der auf der rechten Außenbahn zwei Stadelhofener Abwehrspieler vernaschte, scharf in den Fünfmeter-Raum passte, wo El Khallouki das Leder aus sieben Metern ins Netz wuchtete. Dieser Treffer des Bühlertäler Sturmtalents allein war eigentlich das Eintrittsgeld wert. Die Bühlertäler können aufatmen und nun am Samstag im Heimspiel gegen den FC Bad Dürrheim nachlegen. SV Stadelhofen: Lang, Th. Wendling (83. Bauhöfer), Frammelsberger, Wörner, Glaser (70. Lamm), Springmann, Knosp, Savane, Schindler, Kopf (70. Kist), Schwab (75. Carus-Lacolade). SV Bühlertal: Zeitvogel, Ch. Schmidt (86. Hörth), Kirschner, M. Keller, S. Keller, Seifermann, D. Knobelspies (66. Litterst), Welle (72. El Khallouki), Ganster (83. Fritz), D. Schmidt, J. Knobelspies. Schiedsrichter: Jürgen Schätzle (Schönwald) - Zuschauer: 350 - Tore: 0:1 J. Knobelspies (44.), 0:2 El Khallouki (76.).(red) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Hohe Hürde für RSC/DJK Baden-Baden - In der Landesliga hoffen die gut gestarteten Aufsteiger SV Ottenau im Heimspiel gegen Hausach und der Rastatter SC/DJK, der das Topteam Schutterwald empfängt, auf weitere Punkte. Das Derby zwischen Sinzheim und Elchesheim (Foto: Vetter) findet erst am Montag statt. » Weitersagen - In der Landesliga hoffen die gut gestarteten Aufsteiger SV Ottenau im Heimspiel gegen Hausach und der Rastatter SC/DJK, der das Topteam Schutterwald empfängt, auf weitere Punkte. Das Derby zwischen Sinzheim und Elchesheim (Foto: Vetter) findet erst am Montag statt. » - Mehr Karlsruhe

Prömel: Haben Silber gewonnen Karlsruhe (pepu) - Knapp hat Grischa Prömel (Foto: GES) Gold verpasst. Der KSC-Profi scheiterte mit dem DFB-Team an Brasilien und muss nun mit Silber zufrieden sein. Doch das sieht der 21-Jährige anders: "Wir haben nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen." » Weitersagen (pepu) - Knapp hat Grischa Prömel (Foto: GES) Gold verpasst. Der KSC-Profi scheiterte mit dem DFB-Team an Brasilien und muss nun mit Silber zufrieden sein. Doch das sieht der 21-Jährige anders: "Wir haben nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen." » - Mehr