Gold nur im Garten für Jared Tallent

Jared Tallent blickt stolz, er hat sich für diesen großen Moment schick gemacht, winkt seinen Fans zu und lauscht mit der Goldmedaille um den Hals andächtig der australischen Nationalhymne. Doch Tallent, der so oft betrogene Geher, steht bei dieser "Siegerehrung" nicht in einer großen Arena - sondern in seinem Garten in Adelaide. Im Hintergrund hängt ein Gartenschlauch im Baum. Das Podium ist eine Holzkiste, Freunde von Tallent mimen die Offiziellen. "Wir wollten einfach Spaß haben", sagt Tallent über das Video, das zum Internet-Hit wurde - dabei ist die Geschichte dahinter ziemlich traurig. Tallent wurde in seiner Karriere immer wieder von Dopern um die großen Triumphe und Emotionen betrogen.

Erst im März wurde Tallent der Olympiasieg von London zuerkannt, nachdem der zunächst Erstplatzierte Sergej Kirdjapkin (Russland) vom Internationalen Sportgerichtshof CAS disqualifiziert worden war. Bei den Spielen in Peking 2008 hatte Tallent hinter dem Italiener Alex Schwazer ebenfalls Platz zwei belegt, auch Schwazer wurde später des Dopings überführt und insgesamt knapp vier Jahre gesperrt.

Bei der WM 2011 in Daegu landete Tallent hinter den Russen Sergej Bakulin und Denis Nischegorodow auf Platz drei. Bakulin wurde im März vom CAS disqualifiziert, Nischegorodows A-Probe war bei Nachtests ebenfalls positiv - die B-Probe fiel allerdings negativ aus.

Tallents Video sorgte für einigen Wirbel, der Weinliebhaber und Finanzberater ist seitdem ein gefragter Mann. Und er fragt sich: Was wäre wenn? "Du weißt letztlich nie, was dir Renndirektoren an Startgeld angeboten hätten, wenn du dich als Olympiasieger angemeldet hättest", sagt er vor seinem Auftritt über 50 Kilometer heute. Das "richtige" Olympiagold von London wurde ihm 1405 Tage danach im Juni in Melbourne überreicht. "Es war sicher nicht so, wie es an diesem einen Tag in London hätte sein sollen", sagt Tallent. Er war sich schon in London sicher, dass "ich der Sieger, der wahre Gewinner war, als ich ins Ziel kam".

Tallent ist froh, dass seine skandalumwitterten Geher-Kollegen diesmal in Rio nicht dabei sind. Dass Russen in anderen Sportarten trotz des systematischen Dopings antreten dürfen, kann und will er nicht verstehen. Die IOC-Entscheidung gegen einen Komplett-Ausschuss nennt er "feige". Tallent befürchtet, dass weitere Athleten sein Schicksal werden erleiden müssen. "Ich kann garantieren, dass Dopingbetrüger im russischen Team sind", sagt er. (dpa)