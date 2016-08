Aufsteiger setzen früh Ausrufezeichen

Baden-Baden

Hohe Hürde für RSC/DJK Baden-Baden - In der Landesliga hoffen die gut gestarteten Aufsteiger SV Ottenau im Heimspiel gegen Hausach und der Rastatter SC/DJK, der das Topteam Schutterwald empfängt, auf weitere Punkte. Das Derby zwischen Sinzheim und Elchesheim (Foto: Vetter) findet erst am Montag statt. » Weitersagen - In der Landesliga hoffen die gut gestarteten Aufsteiger SV Ottenau im Heimspiel gegen Hausach und der Rastatter SC/DJK, der das Topteam Schutterwald empfängt, auf weitere Punkte. Das Derby zwischen Sinzheim und Elchesheim (Foto: Vetter) findet erst am Montag statt. » - Mehr

Hausach

Sinzheim mit Fehlstart Hausach (red) - Der SV Sinzheim hat in der Landesliga einen klassischen Fehlstart hingelegt. Der SVS verlor am zweiten Spieltag mit 1:3 in Hausach und bleibt weiter punktlos. Weitere Niederlagen hagelte es für Ottenau und Durmersheim. Das Derby in Bühl endete remis (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Der SV Sinzheim hat in der Landesliga einen klassischen Fehlstart hingelegt. Der SVS verlor am zweiten Spieltag mit 1:3 in Hausach und bleibt weiter punktlos. Weitere Niederlagen hagelte es für Ottenau und Durmersheim. Das Derby in Bühl endete remis (Foto: toto). » - Mehr

Oberachern

Erfolgreiche Veränderungen Oberachern (red) - Vor dem Spiel gegen die Neckarsulmer Sport-Union kündigte SV Oberacherns Trainer Thomas Leberer personelle Veränderungen in der Startformation an. Diese fruchteten, der Oberligist gewann sein Heimspiel gegen den Aufsteiger am Samstag mit 3:1 (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Vor dem Spiel gegen die Neckarsulmer Sport-Union kündigte SV Oberacherns Trainer Thomas Leberer personelle Veränderungen in der Startformation an. Diese fruchteten, der Oberligist gewann sein Heimspiel gegen den Aufsteiger am Samstag mit 3:1 (Foto: toto). » - Mehr