Verbandsligist vor "Spiel des Jahres" gegen Knappen Geht der ganz große Traum tatsächlich in Erfüllung, müssen sich die "Feierabend-Kicker" des FC Villingen auf Ärger einstellen. "Wenn ich das Siegtor schieße, darf ich mich hier in der Gegend nicht mehr blicken lassen", sagte Mittelfeldspieler Teyfik Ceylan vor dem "Spiel des Jahres" im DFB-Pokal gegen den Fußball-Bundesligisten Schalke 04: "Wir haben jede Menge Schalke-Fanclubs hier." Aber auch wenn einige der nur 82000 Einwohner des beschaulichen Schwarzwald-Städtchens morgen (15.30 Uhr) für die Falschen jubeln - für den Sechstligisten ist die Partie gegen die Königsblauen aus dem Ruhrgebiet, die im Freiburger Schwarzwald-Stadion ausgetragen wird, das Traumlos schlechthin. Mehr David gegen Goliath geht fast nicht. "Wenn einer da nicht motiviert und geil ist, kann ich ihm nicht helfen", sagte Trainer Jago Maric, der trotz aller Vorfreude aber realistisch bleibt: "Wenn sie normal spielen, muss für sie schon sehr viel schiefgehen, damit sie gegen uns verlieren. Aber wir werden heiß sein und bis zum Schluss kämpfen. Wir lassen uns die Freude nicht nehmen." In der vergangenen Saison stieg der jetzige Verbandsligist als 16. sang- und klanglos aus der Oberliga ab, die Pokal-Auslosung Mitte Juni hatte aber sofort einen positiven Nebeneffekt. "Kein Spieler hat uns verlassen, um zu einem anderen Verein zu gehen", sagte Villingens sportlicher Leiter, Martin Braun: "Alle wollen gegen Schalke dabei sein. Wir konnten auch feststellen, dass wir Spieler verpflichten konnten, die sonst womöglich nicht zu uns gekommen wären." Mit den zu erwartenden Einnahmen in Höhe von rund 200000 Euro "können wir Ende des Jahres unsere Schulden auf einen Schlag tilgen", sagte der Ex-Profi. In Freiburg werden rund 20000 Zuschauer erwartet. "Wir wollen die Sensation schaffen", sagte Braun: "Mit diesem Ziel müssen wir antreten." Zwar wisse jeder, dass die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering ist. "Wir sind keine Träumer", sagte Braun: "Aber wir wollen es zumindest versuchen. Alles andere würde auch keinen Sinn machen." Der FC Villingen ist morgen so sehr Außenseiter, dass auch Wetten gegen den Underdog wenig Sinn machen. Wer sein Geld auf Schalke setzt, würde seinen Einsatz beim Sieg des Favoriten und der Quote von 1.01 fast in gleicher Menge ausgezahlt bekommen. Ein Triumph des krassen Außenseiters könnte die treuen Fans dagegen reich machen. "Das kann man nur noch mit Borussia Dortmund oder den Bayern mit Carlo Ancelotti toppen", sagte Geschäftsführer Gaetano Cristilli. (sid) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





