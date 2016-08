Kapitän führt Team auf den Platz

Um Punkte haben der TSV 1860 und der KSC seit 1960 schon 50 Mal gegeneinander gespielt. Im DFB-Pokal aber hat die Auseinandersetzung zwischen den Zweitliga-Mannschaften heute (18.30 Uhr) Premiere. Der Verlierer hat schon eine Woche später die Chance, sich für das Erstrundenaus zu revanchieren - dann im Ligaalltag und in Karlsruhe.

Tomas Oral hätte von der Spielklasse her natürlich einen "leichteren" Gegner bevorzugt. Andererseits spiele er lieber beim TSV 1860 als in Zwickau (Dritte Liga) oder bei Dynamo Berlin (Regionalliga Nordost), sagte der Karlsruher Cheftrainer gestern. Denn solche Begegnungen könne man nur verlieren. Bei den Münchner "Löwen" hingegen, das sei eine Aufgabe "auf Zweitliganiveau", seine Schützlinge seien motiviert, die Spannung sei da. "Wir wollen unbedingt in die nächste Runde." Die Trainingswoche des KSC "war intensiv und interessant. Wir haben ein paar Dinge einstudiert." Was genau, verriet Tomas Oral nicht.

Im gestrigen Abschlusstraining war nur zu erkennen, zumindest weitestgehend, welche Startelf er in die Allianz Arena schicken wird. Schon am Tag nach dem Heimspiel gegen Bochum (1:1) war klar, dass in München Dirk Orlishausen das KSC-Tor hüten wird. Das hatte ihm sein Trainer schon vor der Knieverletzung von René Vollath versprochen. Als Ersatzkeeper nimmt Oral Florian Stritzel mit nach Bayern.

Außerdem hat Ylli Sallahi gegen den VfL seine Gelb-Rot-Sperre aus dem Spiel in Bielefeld (0:0) abgesessen und kehrt in die Startelf zurück. Und da sich die Hoffnung auf einen Einsatz von Bjarne Thoelke gestern endgültig zerschlug (Oral: "Er fühlt sich nicht hundertprozentig sicher, was sein Sprunggelenk anbelangt - da gehen wir kein Risiko ein"), bleibt die Innenverteidigung mit Martin Stoll und Jordi Figueras unverändert. Im defensiven sowie rechts und links im offensiven Mittelfeld hat Oral keinen Handlungsbedarf. Und der Grieche Dimitris Diamantakos ist in der Sturmspitze unumstritten die Nummer eins.

Die Problemposition des KSC ist die "Zehn". Bisher konnten weder Boubacar Barry (in Bielefeld) noch Hiroki Yamada (gegen Bochum) zentral offensiv überzeugen. Vielleicht bekommt deshalb in München Yann Rolim eine Chance. Zur Vorbereitung auf den Gegner hat sich Oral das Heimspiel der Löwen gegen Bielefeld am vergangenen Sonntag selbst angesehen und festgestellt: "1860 hat große Qualität im Spiel nach vorne und sich mit dem 1:0-Sieg Schwung geholt."

Der gastgebende TSV, so Oral weiter, habe auf dem Transfermarkt eben in ein anderes Regal greifen können als der KSC und hat unter anderem Stefan Aigner (28/Siegtorschütze gegen Bielefeld), Ivica Olic (36) sowie Karim Matmour (31) verpflichtet. "Allein dieses Trio hat fünfmal so viele Bundesligaspiele absolviert wie unsere gesamte Mannschaft", sagt Jens Todt, der Sportdirektor des KSC.

Dessen Handlungsspielraum auf der Suche nach einem Stürmer hat sich dadurch etwas vergrößert, dass Vadim Manzon bis Ende des Jahres an den norwegischen Erstligisten Bodö/Glimt ausgeliehen wurde und Pierre Fassnacht für die gesamte Saison 2016/17 an den Regionalligisten SSV Ulm. "Wenn sich die Gelegenheit bietet", sagt Todt, "machen wir noch etwas. Aber nur, wenn wir von dem Gesamtpaket überzeugt sind."