Nur nicht verlieren

Den Fans auf dem Mittelberg schwante Übles, denn die Ergebnisse an den beiden ersten Spieltagen der Fußball-Verbandsliga Südbaden waren - was die Gegentore betrifft - doch desaströs. Fünf Treffer kassierte die Mannschaft von Trainer Michael Santoro zum Auftakt in Kehl, dann vier im ersten Heimspiel gegen den SV 08 Kuppenheim.

Die Defensive war der wunde Punkt, auch Umstellungen wie im Derby gegen den SV 08 brachten nicht den gewünschten Erfolg. In Stadelhofen war dann schließlich eine klare Steigerung erkennbar. Die Bühlertäler Viererkette war dicht, das Mittelfeld in den Zweikämpfen präsenter - und schon fand die Offensive des Aufsteigers gar nicht statt. Null Chancen wurden notiert für den SV Stadelhofen und am Ende sprang ein verdienter 2:0-Auswärtserfolg für den SVB heraus. Jonas Knobelspies und El Khallouki erzielten die Tore, der erste Dreier war unter Dach und Fach. Und das völlig verdient. "Von uns war das ein souveräner Auftritt. Wir haben gut verteidigt und haben uns auch die Chancen erspielt", war Santoro mit seinen Jungs am Mittwoch zufrieden.

Für Bühlertal gilt es jetzt nachzulegen, was allerdings ziemlich schwer werden dürfte. Der FC Bad Dürrheim stellt eine sehr spielstarke Mannschaft. Mit Trainersohn Carsten Scheu und Torjäger Christian Braun sind zwei wichtige Spieler wieder fit und konnten auch zuletzt beim 3:3 in Stadelhofen überzeugen. Zum Auftakt in Kuppenheim machte die Scheu-Elf dem SV 08 das Leben schwer und musste sich erst durch einen umstrittenen Foulelfmeter geschlagen geben.

Michael Santoro weiß jedenfalls genau, was da heute (15.30 Uhr) auf seine Jungs zukommt: "Ausgerechnet jetzt sind die wieder komplett. Natürlich sind die leicht favorisiert, weil sie möglicherweise über die größere spielerische Substanz verfügen. Aber wir wollen nicht verlieren und werden uns entsprechend wehren." Die Erinnerungen an die Vorsaison sind aber eher bescheiden: "Auf dem Kunstrasen haben die uns beim 1:3 teilweise regelrecht vorgeführt." Doch auch mögliche Ausfälle in den eigenen Reihen können den Optimismus von Santoro kaum schmälern: "Da kann was gehen." Verzichten muss der Coach auf Urlauber Jonas Knobelspies. Fraglich ist, ob die angeschlagenen Andreas Fianke und Julian Welle heute zur Verfügung stehen. "Natürlich wären solche Ausfälle nur schwer zu kompensieren, aber da müssen wird eben durch", will Santoro nicht jammern. Möglicherweise gehört heute erstmals Andreas Böhm (24) zum SVB-Kader. Böhm, der seit einem halben Jahr auf dem Mittelberg trainiert, ist technisch versiert und ziemlich schnell. Zuvor spielte er für den VfB Bühl und den SV Oberachern.