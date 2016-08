Von der Taktik bestimmt

Hausach

Sinzheim mit Fehlstart Hausach (red) - Der SV Sinzheim hat in der Landesliga einen klassischen Fehlstart hingelegt. Der SVS verlor am zweiten Spieltag mit 1:3 in Hausach und bleibt weiter punktlos. Weitere Niederlagen hagelte es für Ottenau und Durmersheim. Das Derby in Bühl endete remis (Foto: toto).

SV Bühlertal will nachlegen Bühlertal (red) - Im zweiten Heimspiel der noch jungen Saison erwartet der SV Bühlertal am Samstag in der Fußball-Verbandsliga Südbaden den FC Bad Dürrheim. Nach dem Auswärtssieg in Stadelhofen will der SVB unbedingt nachlegen, zumindest aber nicht verlieren (Foto: toto).