Bittere Pleite

Es falle ihm schwer, nach diesem Spiel "die richtigen Worte zu finden." KSC-Trainer Tomas Oral wirkte nach dem Pokal-Aus seiner Schützlinge beim Ligakonkurrenten TSV 1860 München ziemlich angeschlagen. In der Nachspielzeit (90.+2) hatte Karim Matmour den Wildparkprofis den 2:1-K.o. versetzt. In den letzten Jahren, so Oral weiter, sei das eine der bittersten Niederlagen für ihn. Denn seine Mannschaft habe vor den 16800 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena "90 Minuten lang eine richtig gute Partie abgeliefert."

Allerdings leisteten die Badener sowohl beim 1:0 durch Stefan Aigner (60.), den der TSV für angeblich drei Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zurückgeholt hat, als auch beim Siegtor der Gastgeber einfach keine konsequente Gegenwehr. In beiden Szenen gab Jordi Figueras keine gute Figur ab. Der schon früh verwarnte Innenverteidiger (17.) hatte vermutlich Angst vor einem Platzverweis und wirkte gegen die jeweiligen Vorbereiter der TSV-Tore, zunächst Matmour und später Aigner, nicht nur unentschlossen, sondern auch behäbig und unbeweglich. Als "nicht konsequent genug" kritisierte Oral aber nicht nur das Abwehrverhalten des Spaniers. "Wir müssen besser verteidigen", forderte er schon für das "Rückspiel" am kommenden Samstag, wenn die Sechziger im Kampf um Punkte nach Karlsruhe kommen.

Auch Jens Todt war "wahnsinnig enttäuscht" und kreidete seinen Spielern ein "naives" Verhalten in der Defensive an. Als positiv hob der Sportdirektor hervor, dass Orals Schützlinge recht viele Tormöglichkeiten herausgespielt haben. Wie schon gegen Bochum (1:1) war jedoch nur Dimitris Diamantakos in der Lage, erfolgreich abzuschließen (67.).

1860 bestimmte zwar die Startphase der Partie, nach etwa 20 Minuten aber hatte sich der KSC "akklimatisiert" und nach etwa 30 Minuten waren die Gäste das bessere Team. "Wir hatten vor der Pause drei, vier richtig gute Chancen", blickte Oral bedauernd auf die ersten 45 Minuten zurück. Gaetan Krebs (20.) scheiterte an TSV-Keeper Jan Zimmermann. Moritz Stoppelkamp schoss zu schwach (32.). Auch Manuel Torres konnte den Schlussmann der Gastgeber nicht überwinden (35.). Diamantakos (39.) und Stoppelkamp (41.) verfehlten ihr Ziel.

Auch in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit hätte der KSC noch zweimal in Führung gehen können. Aber Stoppelkamps Schlenzer touchierte nur den Außenpfosten (49.) und Enrico Valentini fand in Zimmermann seinen Meister (52.).

Einen Kopfball von Ivica Olic (56.) hätte der KSC schon als Warnung verstehen können, nicht zu offensiv zu werden. Die kalte 0:1-Dusche folgte wenig später. Trotzdem kamen die Wildparkprofis durch eine klasse Kombination über Franck Kom, Manuel Torres und Torschütze Diamantakos zurück ins Spiel. Aber der agile Aigner (69.) und Daylon Claasen (76.) unterstrichen die nach wie vor große Gefahr, die von den Löwen ausging. Jan Mauersberger köpfte eine Ecke nur ganz knapp am Kasten seiner ehemaligen Kollegen vorbei (76.).

Die aber wollten selbst den Sieg - nach Möglichkeit in der regulären Spielzeit - und vernachlässigten dann in der Nachspielzeit ihre Abwehrarbeit sträflich.

TSV 1860 München: Zimmermann - Perdedaj, Degenek, Mauersberger, Wittek (70. Andrade) - Liendl - Aigner, Claasen, Adlung (87. Bülow), Matmour - Olic.

Karlsruher SC: Orlishausen - Valentini, Stoll, Figueras, Sallahi - Krebs, Kom - Torres, Rolim (82. Barry), Stoppelkamp - Diamantakos.

Zuschauer: 16800 - Schiedsrichter: Stegemann (Niederkassel). - Tore: 1:0 Aigner (60.), 1:1 Diamantakos (67.), 2:1 Matmour (90.+2). - Beste Spieler: Zimmermann, Aigner, Matmour / Stoppelkamp.