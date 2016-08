Sinzheim mit klassischem Fehlstart

VfB Bühl -

Rastatter SC/DJK 1:1.

Simon Maurath brachte die Hausherren in der 30. Minute mit 1:0 in Führung und setzte damit einen Schlussstrich unter seine Leidenszeit, die der Mittelfeldakteur nach einer schweren Knieverletzung durchleben musste. Die Freude über die Führung währte nur etwa eine Minute, denn im Gegenzug markierte Rastatts Neuzugang Sinisa Majher den Ausgleich (31.). In der Folge hatten beide Teams Chancen, die Partie zu entscheiden. Obwohl Thorsten Kratzmann in der Offensive ordentlich rackerte, merkte man dem VfB das Fehlen seines Torjägers Isuf Avdimetaj an. Die Gäste, bei denen Sven Fenske in der 87. Minute die Ampelkarte sah, haben mit den zwei Remis einen passablen Start hingelegt.

RW Elchesheim -

SV Freistett 3:3.

Fünf der sechs Tore erzielte ein Spieler namens Huber: Sven traf dreimal für die Hausherren, Gästestürmer Andreas netzte zweifach ein - das erste Mal bereits in der neunten Minute. Elchesheim Sven Huber drehte mit seinen Treffern (21., 32.) die Partie, allerdings gelang Fabian Richardt kurz vor der Pause noch der Ausgleich (42.). Nachdem Andreas Huber die Gäste erneut in Führung gebracht (48.) und Sven Huber mit seinem dritten Treffer den Ausgleich besorgt hatte (54.), verflachte die Partie auf dem schwer bespielbaren Rasen zusehends.

SC Offenburg -

SpVgg Ottenau 2:0.

Gerade im ersten Durchgang drückte der Aufsteiger aus dem Murgtal auf die Tube und kam zu mehreren Chancen, die aber nicht genutzt wurden. Stattdessen markierte Nico Pleger die Führung für die Hausherren (19.), die Aliu Cisse per Strafstoß auf 2:0 schraubte (70.). Trotz mehrerer Wechsel konnte das Team von Thomas Gerold nicht verkürzen - auch nicht nach der Ampelkarte für Pleger (86.).

SV Oberkirch -

Phönix Durmersheim 3:0.

Bei den Gästen läuft noch nichts zusammen: Stark ersatzgeschwächt musste Phönix nach gutem Beginn im Anschluss an eine Ecke das 0:1 durch Enrico Stein hinnehmen (19.), kurz nach der Pause erhöhte Stefan Dierle für die Hausherren auf 2:0. Doch damit nicht genug: In der 58. Minute flog Norman Kienzle mit Gelb-Rot vom Platz, Kollege Yannick Wilke sah sogar glatt Rot (76.). Danach waren die Gäste auf Schadensbegrenzung aus, mussten allerdings noch das 0:3 durch Daniel Syrowatka hinnehmen (84.).

SV Hausach -

SV Sinzheim 3:1.

Die hochgehandelten Gäste haben auch das zweite Saisonspiel verloren und damit einen klassischen Fehlstart hingelegt. Trotz größerer Spielanteile lag Sinzheim nach Treffern von Mikail Sürne (13.), Marc Hengstler (33.) und einem Eigentor von Tim Egelhof bereits mit 0:3 zurück, ehe Tillmann Schäfer eine der vielen Torchancen zum Ehrentreffer verwandelte (60.). Zu allem Überfluss musste Yannik Kramer noch mit Gelb-Rot runter (86.).

TuS Oppenau -

FSV Altdorf 2:0.

Patrick Braun brachte die Hausherren in der 57. Spielminute in Führung, Patrick Wussler machte den Oppenauer Heimsieg in der Nachspielzeit perfekt (90.+1). (moe)