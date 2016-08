Erfolgreiche Veränderungen Vor dem Spiel gegen die Neckarsulmer Sport-Union kündigte Thomas Leberer, Trainer des SV Oberacherns, personelle Wechsel an - mit Erfolg. Nach zwei Niederlagen in Serie feierte der SVO einen ebenso wichtigen, wie verdienten 3:1 Heimerfolg über den Aufsteiger aus Neckarsulm. Ein zufriedener SVO-Coach Thomas Leberer, der seine junge Truppe aus verschiedenen Gründen gleich auf mehreren Positionen veränderte, konnte hinterher tief durchatmen: "Eine bewegte englische Woche ist zu Ende. Heute stand eine Mannschaft auf dem Platz, die als Team funktionierte. Wir ließen Neckarsulm nie in ihr gewohntes Umschaltspiel kommen." 200 Zuschauer sahen im ersten Durchgang eigentlich nur eine aufregende Situation im Oberacherner Strafraum, als Henrik Hogen zu Fall kam, Schiedsrichter Carl Höfer (Weissach im Tal) die Situation aber gut erkannte und dem Neckarsulmer Angreifer wegen einer Schwalbe die Gelbe Karte zeigte. Eine von vier, die der Aufsteiger im ersten Durchgang kassierte. Ansonsten war von den Gästen lange Zeit nicht viel zu sehen. Bei Dauerregen war der SVO das aktivere Team. Erst scheiterte Fabian Herrmann an Marcel Susser im Neckarsulmer Kasten (8.), dann rettete Marvin Leonhardt kurz vor der Linie gegen den Oberacherner Sturmtank (29.). Nach 35 Minuten dann die verdiente Führung der Achertäler. Eine Hereingabe von Nico Huber netzte Domagoj Petric, der erstmals wieder von Beginn an ran durfte, am langen Pfosten stehend zum 1:0 ein. 43 Minuten waren gespielt, da konnte der gute Susser einen fulminanten Schuss von Pascal Sattelberger aus gut 30 Metern gerade noch so mit den Fingerspitzen über das Gehäuse lenken. Nach dem Wechsel war zumindest der Wille der Gäste unverkennbar, möglichst schnell den Ausgleich zu erzielen. Die Versuche von Marius Klotz (49.) und Hogen (54.) waren aber insgesamt zu harmlos, um SVO-Schlussmann Christian Miesch ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Dann traf Sattelberger mit einem Tor des Monats. Nach Vorarbeit von Gabriel Gallus setzte er den Ball mit der Hacke zum vielumjubelten 2:0 in die Maschen (60.). Acht Minuten später keimte beim Aufsteiger noch einmal Hoffnung auf. Einen tückischen Freistoß aus halbrechter Position konnte Miesch, der ansonsten einen souveränen Eindruck hinterließ, nicht richtig unter Kontrolle bringen. Steven Neupert hatte keine Mühe zum 1:2 abzustauben. Felix Armbruster sorgte jedoch n der 75. Minute nach einer Sattelberger-Ecke und einer Kopfballverlängerung von Herrmann am langen Pfosten stehend mit dem 3:1 für die Entscheidung. Die Gäste steckten in einer intensiven Partie nie auf, konnten die gut funktionierende SVO-Defensive aber nie so richtig in Verlegenheit bringen. Deshalb blieb Gästecoach Thorsten Damm auch nichts anderes übrig, als von einem verdienten Sieg der Gastgeber zu sprechen: "Entscheidend war heute, dass wir einfach nicht mehr Chancen hatten, um mehr als dieses eine Tor zu schießen". Am kommenden Samstag wartet eine Mammutaufgabe auf das Team von Thomas Leberer - und zwar zum Tabellenführer aus Pforzheim. SV Oberachern: Miesch - Gülsoy, Armbruster, Kopf (88. Fritz), Huber - Petric (66. Weisgerber), Sattelberger (85. Decherf), Herrmann (78. Dörflinger), Gallus - Sert, Schwenk Neckarsulm: Susser - Leonhardt (77. Barini), Kappes (53. Seybold), Klotz (85. Öztürk), Gerstle - Hogen, Gotovac, Busch, Neupert - Schneckenberger (85. Müller), Hess Schiedsrichter: Dr. Carl Höfer (Weissach im Tal) - Zuschauer: 200 - Tore: 1:0 Petric (35.), 2:0 Sattelberger (60.), 2:1 Neupert (68.), 3:1 Armbruster (75.). (rm) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





