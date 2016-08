Bühler können es auch auf Sand

Volleyballer Philipp Oster vom TV Bühl hat mit seinem Partner Niklas Lichtenauer (TV Rottenburg) den siebten Platz bei den deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball der U17 erreicht. Durch den Meistertitel in Nordbaden hatte sich das Duo für das Turnier in Magdeburg qualifiziert und konnte dort am ersten Tag alle Spiele gewinnen. Am zweiten Tag starteten die beiden mit einer Niederlage, schafften es aber dank einer tollen Teamleistung auf den siebten Platz. Zudem erspielte sich das Duo den siebten Platz beim Bundespokal in Damp. Nebenbei konnte sich Oster mit seinem Partner Andac Tümkaya vom TV Bühl noch den U-18-Titel in Nordbaden sichern.

Eine rasante Entwicklung im Sand zeigt auch der Bühler Simon Gallas, der mit vier verschiedenen Partnern zu Medaillen-Ehren kam. Hinter Oster/Lichtenauer und vor den Vereinskameraden Fynn Pflüger und Niklas Vix wurden die beiden Bühler Vize-Meister der U17 in Nordbaden. Bei der U19 reichte es für Oster zusammen mit Andac Tümkaya ebenfalls zum Vizetitel. Mit Linus Engelmann (USC Konstanz) landete Oster gar auf Platz eins der U16. In der gleichen Klasse wurde er mit Bruno Handtke (FT Freiburg) süddeutscher Meister. Gerade der letzte Titel kam sehr überraschend, da das Team erst einen Tag vor der Meisterschaft zueinandergefunden hatte. Durch einen Radunfall fiel Handtkes reguläre Partner verletzungsbedingt aus, so dass Oster kurzfristig einsprang - mit durchschlagendem Erfolg: Das neue Team gewann alle 9 Matches. Beim gleichen Turnier glänzten außerdem die Bühler Niko Schramm und Daniel Brose mit Platz fünf. (red)