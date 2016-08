Der Kater nach dem Rio-Rausch Auf dem Frankfurter Römer steigt die letzte große Party der deutschen Olympia-Mannschaft, dann ist der Rausch von Rio endgültig vorbei. Heute empfangen Bundespräsident Joachim Gauck und Bundesinnenminister Thomas de Maizière die Athletinnen und Athleten nach deren Rückkehr in die Heimat. So zumindest das offizielle Protokoll. Noch einmal überträgt die ARD live (ab 12.15 Uhr), ehe die 31. Olympiade auch in Deutschland ihr Ende findet. Zurückbleiben wird bei vielen Verbänden des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ein ungutes Gefühl, ausgelöst durch das Schreckgespenst mit dem Namen Spitzensportreform. Spätestens nachdem in Rio das letzte Tor geschossen, der letzte Ball verwandelt, der letzte Kampf gewonnen oder das letzte Ziel erreicht war, äußerten Sportler und Funktionäre ihre Sorge vor finanziellen Einschnitten. Denn: Nach der Analyse der Sommerspiele will der DOSB mit seinem größten Geldgeber, dem Bundesinnenministerium, alles auf den Prüfstand stellen. Krisen-Sportarten wie Schwimmen und Fechten fürchten ohnehin weitere Kürzungen und teilen diese Angst lautstark mit. Doch in Rio ging die Diskussion darüber hinaus - auch die Medaillengaranten sendeten ein lautes "Wehret den Anfängen" - die Veränderungen dürften nicht erst vorgenommen werden, wenn es zu spät ist. "Ich sehe die Gefahr, dass wir in Deutschland erst neue Wege gehen werden, wenn die Erfolge mittelfristig ausbleiben. Das wäre fatal", sagte Hockey-Kapitän Moritz Fürste noch vor seinem bronzenen Abschied aus der Nationalmannschaft. Einen dieser Wege zeigte Präsident Peter Frese vom Deutschen Judo-Bund (DJB) auf, er forderte mehr Engagement der Wirtschaft, individuell verteilt und nicht über Sportverbänden ausgegossen. Die staatlichen Mittel sind knapp, etwa 150 Millionen Euro steuert das BMI jährlich bei, offensichtlich nicht genug, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben. Seit Jahren bleiben Medaillen aus. Länder wie Großbritannien, die dank eines 1997 installierten, halbstaatlichen Fördersystems im Geld schwimmen, sind längst enteilt. Eine Kopie des britischen Erfolgsmodells halten alle Beteiligten im deutschen Fö(r)deralsystem für unmöglich, also basteln sie an anderen Lösungen. Nach der Spitzensportreform soll zielgerichteter gefördert werden. Mit einem "perspektivischen Berechnungsmodell" soll eine "potenzialorientierte Förderstruktur" geschaffen werden. Sportarten und vor allem auch Disziplinen sollen in drei Cluster eingeordnet werden. Im "Exzellenzcluster" erhalten die Disziplinen mit Medaillenpotenzial die Optimalförderung, die Verbände aus dem "Potenzialcluster" müssen schon Einbußen hinnehmen. Allen Verbänden und vor allem auch Disziplinen, die kein Medaillenpotenzial mehr vorweisen können, drohen harte Einschnitte oder sogar der komplette Förderstopp. Zudem kommt alles, was Geld kostet, auf den Prüfstand. Sechs von 19 Olympia- und 50 von 205 Bundesstützpunkten stehen nach SID-Informationen vor dem Aus. Existenzen stehen auf dem Spiel. Sportler und Funktionäre sollten die Olympia-Party auf dem Frankfurter Römer ausgiebig genießen. Es könnte ihre letzte gewesen sein.(sid) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben