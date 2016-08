Malsch schnuppert an Sensation In den beiden Samstagsspielen der Motoball-Südliga setzten sich die Favoriten durch: Während der MSC Taifun Mörsch einen klaren Sieg gegen Budel einfuhr, tat sich der MSC Ubstadt-Weiher bei seinem knappen Erfolg in Malsch schwer. Den Einzug in die Play-off-Runde hat der MSC Comet Durmersheim am Sonntag mit dem Sieg gegen Philippsburg perfekt gemacht. Die rund 200 Zuschauer auf der Malscher Sportanlage rieben sich die Augen: Das Tabellenschlusslicht MSC Malsch schrammte am Samstagnachmittag nur knapp an der Sensation vorbei. Ubstadt-Weiher hatte mit dem Gegner und den Platzverhältnissen große Probleme und siegte nur 2:1, obwohl die Hausherren ab Mitte des zweiten Viertels nur noch mit drei Akteuren spielen konnten. Thorben Fuchs sah nämlich nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Trotzdem kämpften die Malscher aufopferungsvoll, vergaben sogar noch einen Elfmeter und damit ein mögliches Remis. Luca Böser brachte den deutschen Meister im ersten Viertel in Führung. Wer nun dachte, dass das Spiel den erwarteten Gang nahm, sah sich getäuscht. Fuchs glich umgehend für Malsch aus. Im zweiten Viertel erzielte Dominik Hassis den Siegtreffer für die Gäste. Der MSC Taifun Mörsch zeigte vor rund 100 Zuschauern eine souveräne Leistung und ließ Budel nie den Hauch einer Chance. Schon nach dem ersten Viertel war alles klar: Patrick Palach (6., 11., 20.), Manuel Fitterer (8.) und Marcel Batrenik (20.) sorgten für einen beruhigenden 5:0-Vorsprung. Im zweiten Abschnitt traf Budels Goalgetter Miel Looijmans ins eigene Tor zum 6:0 für Mörsch. Lucca Fuchs erhöhte in der 35. Minute auf 7:0. Auch nach der Halbzeit ließen die Gastgeber nicht locker. Palach (52., 54.) baute die Führung mit einem Doppelschlag auf 9:0 aus. Im vierten Abschnitt wurde es dann zweistellig: Ali Topkaya markierte in der 61. Minute das 10:0 für den Taifun, der durch Palach acht Minuten später auf 11:0 erhöhte. Stan Looijmans konnte dann in der 76. Minute den Ehrentreffer erzielen. Fitterer sorgte dann mit einem Doppelschlag (79., 80.) zum auch in der Höhe verdienten 13:1-Endstand für den Rekordmeister. Einen klaren Sieg feierte der MSC Comet Durmersheim am Sonntagnachmittag beim 14:3 gegen Philippsburg. Durch den Erfolg sicherte sich der Altmeister die Play-off-Teilnahme. Dabei zeigte der Gast trotz der klaren Niederlage eine gute Leistung, doch der Comet nutzte seine Möglichkeiten konsequent. Nach 20 Minuten stand es durch Tore von Daniel Kranefeld (3.), Jonas Burger (8.) und Dennis Ring (16.) für Durmersheim und Nuri Arslan (12.) für Philippsburg 3:1. Im zweiten Abschnitt blieben die Hausherren weiter die spielbestimmende Mannschaft: Ring erhöhte in der 28. Minute auf 4:1. Jan Zoll verkürzte mit einem sehenswerten 16-Meter in der 30. Minute auf 4:2. Eine Minute später war es Norman Brunner, der auf 5:2 erhöhte. Das dritte Viertel war dann zerfahrenen. So fiel nur ein Tor: Kranefeld baute den Vorsprung in der 59. Minute auf 6:2. Im letzten Viertel drehten die Gastgeber dann noch einmal richtig auf und machten alles klar: Kranefeld (62., 67.), Ring (67., 71.), Burger (74., 79.) und Bunner (74., 79.) erzielten die weiteren Treffer für Comet. Zoll konnte zwischenzeitlich (64.) noch einmal verkürzen. Am Ende stand ein verdienter 14:3-Erfolg für Durmersheim zu Buche. (tm) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben