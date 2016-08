Mit Schwung in die Große Woche

Die Hausaufgaben sind erledigt, die Große Woche 2016 kann kommen. "Wir haben uns nach dem Frühjahrs-Meeting nicht in die Hängematten gelegt", betonte Jutta Hofmeister, die Geschäftsführerin von Rennveranstalter Baden Racing gestern auf der Pressekonferenz.

Von Samstag bis zum Longines Großer Preis von Baden am 4. September, dem Höhepunkt der Großen Woche, stehen in insgesamt sechs Renntage auf dem Programm. Am Freitag, 2. September, werden auf der Jährlingsauktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) ab 10 Uhr 256 Vollblüter angeboten.

"Die Große Woche ist das internationalste Großereignis im deutschen Galopprennsport mit ganz viel Glamour und ganz viel Prominenz", freut sich Hofmeister auf die Rennen auf der Iffezheimer Galopprennbahn, die einem grünen Teppich ähnelt.

Hofmeister: "Das Lampenfieber steigt"

Sechs Gruppe-Rennen, drei Listenrennen und zwei hoch dotierte Auktionsrennen bietet Baden Racing den Renngästen aus dem In- und Ausland an. "Das Lampenfieber steigt. Es ist meine erste Große Woche. Ich habe eine bis in die Fingerspitzen motivierte Mannschaft, und vor allem bemerke ich eine spürbare Vorfreude in der Region", sagte Hofmeier, die gestern vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC "geadelt" wurde. Sportdirektor Jens Todt, nach Iffezheim mit Pressesprecher Jörg Bock angereist, überreichte der Geschäftsführerin ein Trikot mit der Nummer 16 und ihrem Namen. "Die Nummer 16 deshalb, weil unsere Adresse Rennbahnstraße 16 ist, wir das Jahr 2016 haben und ich am 16. Oktober Hochzeitstag habe", klärte Hofmeister auf. Und Jens Todt freut sich wieder auf den kommenden Mittwoch, wenn der KSC- und Familien-Tag ansteht: "Für die Mannschaft ist das etwas ganz Besonderes. Das ist für die Jungs eine ganz andere Welt und eine willkommene Abwechslung zum Fußball-Alltag. Wir sind froh, wieder dabei sein zu können." Dauerkarten-Besitzer und Zuschauer, die eine Eintrittskarte vom letzten KSC-Heimspiel vorweisen können, haben an diesem Tag freien Eintritt.

Sportlich steht natürlich der Longines Großer Preis von Baden am abschließenden Sonntag im Mittelpunkt. "Das wird ein ganz großes Rennen", prophezeite gestern Baden-Racing-Pressesprecher Peter Mühlfeit, obwohl mit Protectionist der eigentlich Superstar nicht am Start ist. "Vier der ersten Fünf aus dem deutschen Derby sind aber am Start. Vielleicht bringt uns ja die Absage von Protectionist noch den einen oder anderen Starter aus dem Ausland", so Mühlfeit. Noch im Aufgebot stehen Derbysieger Isfahan, Savoir Vivre, Dschingis Secret und Bora Hot. Nicht zu vergessen der gescheiterte Derbyfavorit Boccaccio und die Diana-Siegerin Serienholde.

Am Samstag, dem Eröffnungstag der Großen Woche, ist der Preis der Sparkassen-Fnanzgruppe das sportliche Highlight. Herausragendes Pferd ist Potemkin aus dem Besitz von Klaus Allofs. Allofs ist Beiratsmitglied bei Baden Racing und Manager beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, der zum Saisonauftakt beim FC Augsburg gastiert. Deshalb wird Allofs wohl nicht in Iffezheim sein. Aus dem Stall des Aga Khan kommt die Stute Taniya, Va Bank hat das polnische Derby gewonnen und ist seit elf Starts ungeschlagen. Die traditionsreiche Goldene Peitsche, Deutschlands wichtigste Sprintprüfung, ist am Sonntag der nächste Höhepunkt. Verletzt abgemeldet wurde Vorjahressieger Shining Emerald, der sich in Hoppegarten vertreten hat.

Zukunftsrennen auf Sonntag verlegt

Weitere Toprennen des ersten Wochenendes sind die beiden Auktionsrennen, wobei Iffezheims Trainer Gerald Geisler am Samstag im Preis der Jährlingsauktion den Derbystarter Rosenhill mit seiner zukünftigen Ehefrau Eva-Maria Zwingelstein im Sattel aufbietet. "Wir freuen uns darauf, dass uns die Iffezheimer Trainer wieder so tatkräftig unterstützen", so Jutta Hofmeister, die auch feststellte, dass die Iffezheimer Trainingszentrale mit über 250 Pferden nach Köln die zweitgrößte in Deutschland ist. Der Mittwoch (31. August) ist der einzige Renntag ohne Gruppe-Rennen, denn das Zukunftsrennen wurde auf den abschließenden Renntag verlegt, um aus dem Sonntag einen "Super Sunday" (Hofmeister) zu machen. Im Mittelpunkt des dritten Renntages steht der Coolmorde Stud Baden-Baden-Cup. Einen Tag später ist das Darley-Oettingen-Rennen der Höhepunkt. Nach der BBAG-Auktion am Freitag sind am Samstag (3. September) T. von Zastrow-Stutenpreis und Wackenhut Mercedes-Benz-Preis die Hauptrennen.

Startzeiten des jeweils ersten Rennens: Samstag, 27. August, 13.50 Uhr; Sonntag, 28. August, 13.20 Uhr; Mittwoch, 31. August, 16.20 Uhr; Donnerstag, 1. September, 16.20 Uhr; Samstag, 3. September, 13.50 Uhr; Sonntag, 4. September, 13.20 Uhr.