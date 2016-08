Beginn einer neuen Zeitrechnung

Aber was machte Schumacher damals, vor mittlerweile 25 Jahren? Er raste im Jordan gleich mal auf den siebten Startplatz. "Vergleichbares Talent wie Michael hatten einige junge Rennfahrer seiner Zeit, seinen Lernwillen, seinen Wissenshunger, seinen permanenten Antrieb zur fortlaufenden Verbesserung hatte keiner", erinnert sich Norbert Haug. Der langjährige Motorsportchef von Mercedes kannte Schumacher schon vor dessen Formel-1-Premiere, die im Rennen wegen eines Kupplungsschadens nach wenigen hundert Metern vorbei war. Dennoch betont Haug mit Blick auf das, was dann folgte: "Mit Michaels Formel-1-Premiere 1991 in Spa begann eine neue Zeitrechnung in der Formel 1. Er wurde in der Folge zum Leitstern gleich mehrerer Motorsportgenerationen."

Ardennen-Kurs als "Wohnzimmer"

Schumacher gewann ein Jahr nach seinem Debüt das erste Mal. Wo? In Spa, natürlich. Er gewann sieben Mal die Formel-1-Weltmeisterschaft, seinen letzten Titel gewann er wo? In Spa, wo sonst. Schumacher feierte sein 20-jähriges Formel-1-Jubiläum in Spa, auch seinen 300. Grand Prix fuhr er dort. Der Ardennen-Kurs, das war seine Strecke. "Spa ist eine Rennstrecke, wo das Talent eines Fahrers wirklich einen Unterschied macht. Daher ist es logisch, dass Michael dort besonders hervorragend war", betont Jean Todt. Sechs seiner 91-Grand-Prix-Siege gelangen Schumacher auf dem anspruchsvollen Kurs.

Kein Wunder, dass Schumacher in seiner letzten Formel-1-Saison auch noch zum Ehrenbürger von Spa ernannt wurde. Im dunklen Anzug nahm er die Auszeichnung der 10500-Einwohner-Gemeinde 2012 im Hôtel de Ville entgegen. "Ich habe ja die Strecke in Spa schon immer als mein Wohnzimmer bezeichnet, nun habe ich auch die offizielle Bestätigung, dass ich hier nwohne'", so Schumacher damals.

Diesmal wird der 308-malige Grand-Prix-Teilnehmer Schumacher nicht da sein zu seinem Jubiläum. Der mittlerweile 47-Jährige befindet sich zu Hause im schweizerischen Gland. Seit September 2014 ist er wieder bei seiner Familie. Neue Informationen zu seinem Zustand, nachdem Schumacher am 29. Dezember 2013 beim Skifahren gestürzt war und sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen hatte, gibt es nicht. Managerin Kehm äußerte sich nicht dazu, weil sie nicht vom sportlichen Schwerpunkt des Jubiläums ablenken wolle, erklärt sie.

Ende Mai hatte die Managerin bei einer Auszeichnung für Schumacher am Nürburgring gesagt: "Ich bin mir darüber im Klaren, und ich denke, wir sind alle einer Meinung: Wir würden uns alle besser fühlen, wenn ich nicht hier stehen würde heute Abend, sondern Michael selber hier stehen würde und sich bedanken könnte. Aber leider ist das nicht möglich. Leider müssen wir alle das akzeptieren und damit umzugehen lernen."

Name auch heutzutage allgegenwärtig

Schumacher wird also wieder fehlen, aber sein Name allgegenwärtig sein, wenn die Fahrer um WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton und seine beiden deutschen Verfolger Nico Rosberg und Sebastian Vettel das Fahrerlager morgen erstmals nach der Sommerpause wieder betreten. Dort, wo Schumachers einzigartige Karriere begann. "Obwohl es damals unmöglich war, zu wissen, dass er zum erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte dieses Sports werden würde, konnte man darauf wetten, dass er ein wichtiger Akteur werden würde", sagt FIA-Chef Todt. (dpa)