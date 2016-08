Olympia als Pflicht

"Ich spüre eine totale Bereitschaft. Die Vorbereitung war noch nie so akribisch, die Mannschaft ist nominell stark wie selten", sagte DEB-Präsident Franz Reindl. Der Druck für den DEB ist groß: 2013 hatte das Team unter Sturms Vorgänger Pat Cortina erstmals überhaupt eine Olympia-Qualifikation verpasst. "Damals waren wir komplett unvorbereitet, das ist diesmal anders", sagte Reindl, der vor drei Jahren noch Generalsekretär beim DEB gewesen war.

Anders als 2013 stehen diesmal auch die NHL-Profis zur Verfügung. Erstmals mit dabei ist unter anderem auch Tom Kühnhackl, der im Sommer mit den Pittsburgh Penguins als dritter Deutscher nach Uwe Krupp und Dennis Seidenberg den Stanley Cup gewonnen hatte. "Die Leute erwarten natürlich viel von uns wegen dieses Kaders. Aber es wird definitiv kein einfaches Turnier", sagte Deutschlands Top-Talent Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers. In Riga muss Deutschland das Vier-Nationen-Turnier gegen Außenseiter Japan, Österreich und Gastgeber Lettland gewinnen, um das Olympia-Comeback zu schaffen. Von den NHL-Spielern fehlt in Mannheim bislang noch Tobias Rieder, der mit seinem bisherigen Team Arizona Coyotes noch um einen neuen Vertrag verhandelt. Deshalb sind noch Versicherungsfragen mit dem DEB zu klären, die aber in den nächsten Tagen geklärt sein sollen.

Sicher nicht mit dabei in Riga sind die verletzten Abwehrspieler Denis Reul (Adler Mannheim) und Justin Krueger (SC Bern). Aus dem vorläufigen Kader muss Sturm noch einen Spieler streichen. Dies soll nach den Tests am Samstag und Sonntag in Minsk gegen Frankreich und Weißrussland erfolgen. Als Kapitän legte sich Sturm bereits auf einen ehemaligen NHL-Spieler fest: Marcel Goc (Mannheim) soll das DEB-Team in Minsk anführen.(dpa)