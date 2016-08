Das kann leicht ins Auge gehen

Schaut man auf den Punktestand, dann ist der nach vier Spieltagen immer noch ungeschlagene SV 08 Kuppenheim (10 Zähler, Platz vier, punktgleich mit dem Tabellenzweiten FC Denzlingen) eine Verbandsliga-Spitzenmannschaft. Blickt man aber auf die Anzahl der Gegentore (8), deren sechs allein in den beiden letzten Spielen, ist er derzeit Mittelmaß. Das Team von Trainer Viktor Göhring ist immer noch auf der Suche nach der Balance zwischen Defensive und Offensive.

"Wir machen viele individuelle Fehler, der Abstand zwischen den einzelnen Mannschaften ist oftmals zu groß, auch der letzte Weg fehlt. Manchmal wollen die angriffslustigen Jungs auch einfach zu viel", sagt Göhring, wohl wissend, dass "der Prozess noch dauert". Nach dem 4:3-Sieg in Lahr kassierte man in Lahr das 3:3 in der Nachspielzeit. Nach einem Freistoß, durch den gegnerischer Torhüter. Das war nicht nur für Göhring "ärgerlich". Jetzt gilt es ganz rasch aus den Fehlern zu lernen, denn morgen (Anpfiff ist im Wörtel um 15.30 Uhr) steht dem SV 08 mit dem FC Auggen der "erste Kracher" (Göhring) ins Haus. "Es soll bloß keiner auf die Tabelle gucken, der FC Auggen hat zwar erst drei Punkte auf seinem Konto, ist aber eine richtig gute Mannschaft", mahnt Kuppenheims Trainer.

Und Göhring weiß, von wem er spricht. Er hat den FC Auggen, der bisher lauter Brocken (0:4 in Endingen, 2:4 daheim gegen den FFC, 1:3 in Denzlingen) vor der Brust hatte, bei seinem grandiosen 3:0-Sieg gegen den Oberliga-Absteiger Kehler FV beobachten lassen und hörte von seinem "Spion" nur Lobeshymen über das Team von Trainer Vincenzo Minardi. Zur Erinnerung: In der vergangenen Runde belegten die Markgräfler Platz fünf, direkt hinter dem SV 08, der eine tolle Saison gespielt hatte."Wir müssen eine Topleistung abrufen, sonst geht es uns wie Kehl", macht Göhring unmissverständlich klar. Ein ganz besonderes Augenmerk müssen die Kuppenheimer auf Auggens Stürmer Bastian Bischoff legen. Bischoff spielte schon bei der SpVgg Unterhaching in der Dritten Liga und beim SSV Reutlingen in der Regional- und Oberliga. Vor der Runde wechselte er vom schwäbischen Landesligisten TuS Metzingen zum FC Auggen.

Für die Markgräfler hat der beidfüßige Stürmer bereits viermal ins Schwarze getroffen. Da kommt viel Arbeit auf die zuletzt nicht sattelfeste Abwehr des SV 08 zu. In Lahr bildeten der junge Dominik Stanic und Daniel Lang die Innenverteidigung, Routinier Florian Kleinschmidt wurde erst kurz vor dem Abpfiff eingewechselt.

"Es wird zwei, drei Änderungen geben", sagt Göhring, der morgen wieder auf den zuletzt beruflich verhinderten Faruk Karadogan zurückgreifen kann. Urlauber Denis Kolasinac hat bereits wieder seine ersten Gehversuche in der Kuppenheimer Reserve, die die Tabelle in der Kreisliga A, Staffel Nord anführt, gemacht. Er rückt auf alle Fälle in den Kader. Aus dem Urlaub zurück ist auch Torwart Timo Ullrich, der aber zunächst auf der Bank sitzt. In der zweiten englischen Woche muss er dann aber gleich am Mittwoch beim SV Solvay Freiburg ran, denn Neuzugang Michael Werner, der seine Sache bisher richtig gut machte, steht in diesem Spiel nicht zur Verfügung. Steven Herbote kommt nach seiner langen Verletzungspause (Kreuzbandriss) immer besser in Fahrt und stellt eine echte Alternative in der Offensive dar. Sven Büchel und Sezer Ergün scharren ebenfalls mächtig mit den Hufen.

Beruflich bedingt fehlen wird der zuletzt so starke Angreifer Lucas Grünbacher (3 Saisontreffer), Torjäger Fabian Hammer kehrt erst am Sonntag aus dem Urlaub zurück. Göhring hat jede Menge Alternativen und auch der Konkurrenzkampf im Training ist beim SV 08 groß.

Apropos Offensive: Der SV 08 zählt zu den torgefährlichsten Teams (12) der Liga, allein der spielfreudige Nico Westermann hat bereits fünfmal getroffen. Außerdem kann die pfeilschnelle Flügelzange EmanueleGiardini/Simon Götz jede Abwehr durcheinanderwirbeln. Und in der Defensive hat der FC Auggen bisher folgenschwere Schwächen offenbart. Elf Gegentore sprechen eine deutliche Sprache.

Falls der SV 08 also morgen die von Trainer Göhring eingeforderte "Topleistung" abruft, dürften die Kuppenheimer auch weiterhin ungeschlagen bleiben. Falls nicht, kann es selbst im Wörtel gegen den starken FC Auggen allerdings leicht ins Auge gehen.